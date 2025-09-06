 Il Premio Picuti porta Giorgia Cardinaletti nell'appassionato mondo della Quintana VIDEO - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il Premio Picuti porta Giorgia Cardinaletti nell’appassionato mondo della Quintana VIDEO

Redazione

Il Premio Picuti porta Giorgia Cardinaletti nell’appassionato mondo della Quintana VIDEO

Sab, 06/09/2025 - 15:51

Condividi su:

Il Premio “Ariodante Picuti” ha portato Giorgia Cardinaletti nell’appassionato (e appassionante per chi lo scopre) mondo della Quintana. La conduttrice del Tg1 ha ricevuto a Foligno, insieme al direttore del Gruppo Corriere (Umbria, Arezzo, Siena, Maremma) Sergio Casagrande, il riconoscimento intitolato all’avvocato Ariodante Picuti, che ha segnato ed animato per decenni la vita folignate ed umbra come professionista, politico e come storico presidente dell’Ente Giostra della Quintana.

Prmio Picuti Giorgia Cardinaletti
Cardinaletti Casagrande

Quest’anno la giuria del Premio – composta dal figlio di Ariodante, Giovanni Picuti, dal presidente dell’Ente Giostra Domenico Metelli e dai giornalisti Roberto Conticelli (che la presiede), Fabio Luccioli e Manuela Marinangeli – ha scelto un giornalista folignate il cui lavoro è stato nel tempo e continua ad essere apprezzato come direttore del Gruppo Corriere anche al di fuori dei confini regionali, Sergio Casagrande, ed un’umbra acquisita qual è Giorgia Cardinaletti. Nata a Fabriano, nelle Marche, Giorgia Cardinaletti si è laureata a Perugia, dove ha iniziato a scrivere per Il Giornale dell’Umbria ed è poi diventata professionista frequentando la prestigiosa scuola radiotelevisiva di Ponte Felcino. Quindi la scalata nel mondo Rai attraverso servizi ed incarichi in ambito sportivo, socio-culturale, nella cronaca, che l’hanno portata ad essere uno dei volti del televisivi più amati dagli italiani. Ha però sempre tenuto nel cuore l’Umbria (così come Fabriano, dove vive la sua famiglia), come confermato dalla commozione che a fatica ha saputo celare nell’incontrare alcuni dei colleghi e professori universitari con i quali si è formata ed è cresciuta professionalmente.

Dopo la cerimonia a Palazzo Candiotti alla presenza delle autorità comunali (al tavolo il vicesindaco Riccardo Meloni e l’assessore Alessandra Leoni) e della famiglia Picuti, e le foto ricordo con gli ammiratori, Giorgia Cardinaletti, insieme a Sergio Casagrande, ha cenato nella taverna del rione Contrastanga, dove è stata coinvolta nella festa di popolo quintanara, tra antiche ricette, canzoni, simpatiche foto in cucina e giochi (ha anche provato la goliardica Gara della Filome’, ma per questa volta senza alcol…). Dopo gli aneddoti ed i racconti a tavola sul valore sociale della Quintana, che nella Giostra finale ha solo il suo culmine, accompagnata dal presidente Metelli e dal priore del Contrastanga Carlo Mattioli, Giorgia Cardinaletti ha potuto ammirare gli splendidi ed accurati rifacimenti di sartoria degli abiti seicentesti con i quali sfilano le dame e gli altri figuranti del Corteo storico della Quintana. Abiti che magari potrà indossare in una delle prossime edizioni della Giostra della Quintana.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Spoleto
Botte al molestatore di Borgo, Video: choc tra passanti | Indagini ai CC
Umbria | Italia | Mondo
Sentenza sul cinghiale, il Wwf: va eradicato, “con o senza cacciatori”

Nei dintorni

Assisi

Carlo Acutis: i numeri da record per il “millennial santo”

Assisi

Prg e veleni nel centrodestra, a Bastia Fratellini all’attacco: “Danneggiato e amareggiato, ma ora ritroviamo l’unità”

Cronaca

Anziani persi tra i monti, ritrovato anche il marito

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Sinner e il dolore all’addome, medico-fisiatra: “Con servizio potente punti ma anche dolori”
Ultim'ora Italia

MotoGp Catalogna, vince ancora Marc Marquez: è l’ottava Sprint consecutiva
Ultim'ora Italia

Albania, violentata turista italiana 18enne: arrestato un 26enne

Foligno

Il Premio Picuti porta Giorgia Cardinaletti nell’appassionato mondo della Quintana VIDEO

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!