Il Polo di Spoleto, da Gennaio 2019 anche sede di esame di Unitelma Sapienza

L’Umbria ha una nuova Università e che sia telematica poco cambia poiché con Unitelma Sapienza è l’unica università telematica ad essere direttamente collegata alla più grande università pubblica italiana, Sapienza Università di Roma. Unitelma è una delle 11 università telematiche autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

Con i ritmi attuali, formarsi frequentando le lezioni è un lusso che non tutti possono permettersi, poiché si tratta di un impegno che richiede un investimento di tempo oltre che di denaro.

Quindi chi meglio di una università telematica può rispondere a tali esigenze? Unitelma è flessibile, non richiede alcun tipo di frequenza obbligatoria, è possibile seguire le lezioni online, ma allo stesso tempo offre gli stessi vantaggi di un’università pubblica: presenta corsi di laurea variegati, promuove tirocini di formazione presso aziende convenzionate, segue gli studenti attraverso tutor e professori reclutati con concorso pubblico.I metodi di svolgimento degli esami poi sono molto semplici: lo studente deve recarsi presso il polo Unitelma e attraverso una videoconferenza può sostenere l’esame in modo completamente e direttamente controllato. Tra i numerosi poli, ossia sedi universitarie dislocate nel territorio italiano, da quest’anno c’è il Polo Umbro di Spoleto, in piazza Sansi, adibito a sede di esame da gennaio 2019, ma già aperto come punto informazioni circa i corsi universitari e le modalità di ottenimento degli sconti sull’iscrizione.

Di seguito i contatti e gli orari di ricevimento

POLO DI SPOLETO

Associazione Culturale Tuttoggi.info

Piazza Achille Sansi – 06049 Spoleto

Ricevimento telefonico allo 0743.225572 dal lunedi al venerdi 9:00 – 13:00

Ricevimento in sede su appuntamento

Email del Polo : polo.spoleto@unitelmasapienza.it

