Il Perugia chiude con una sconfitta (2-0) a Cesena | Pagelle

I dominatori del campionato regolano la pratica nel primo tempo con la rete di Prestia e il rigore di Corazza

Finisce con una sconfitta a Cesena che al di là del risultato (2-0) mostra la differenza con i primi della classe, il campionato del Perugia, che si giocherà nei playoff l’ultimo posto per la B partendo dal quarto posto.

Padroni di casa in vantaggio al 16′ con lo stacco imperioso di Prestia che manda in rete il pallone calciato dal corner.

Al 30′ i padroni di casa hanno la palla del raddoppio, ma Saber calcia alto il pallone servitogli da Berti lanciato in contropiede.

Il raddoppio arriva 4 minuti dopo, su calcio di rigore, assegnato per il fallo su Saber. Dal dischetto Corazza spiazza Adamonis.

In avvio di ripresa Cesena vicino al tris: Kargbo aggira Adamonis, Souarè salva sulla linea.

Per il Perugia ci prova Kouan al 22′, impegnando Klinsmann che para in due tempi.

Ma nel finale è ancora il Cesena a cercare la terza rete, con Adamonis attento sulle conclusioni di Berti e Shpendi. Nel recupero Ronchi rientra bene in area col destro, ma non inquadra la porta.

L’ultimo atto è la traversa colta da Shpendi.

Termina una stagione trionfale per il Cesena e deludente per il Perugia, che certo, per numeri e soprattutto per il gioco espresso, non si avvicina con i favori del pronostico ai playoff. Restando fuori anche dalla corsa per la migliore quarta.

Tabellino e pagelle

Cesena – Perugia 2-0

16′ pt Prestia (C), 34′ pt rig. Corazza (C)

Cesena: Klinsmann sv; Ciofi 7, Prestia 7.5, Pieraccini 6.5; Adamo 7, Saber 6.5 (22′ st Varone 6), De Rose 7 (22′ st Francesconi 6), Donnarumma 6 (35′ st David sv); Berti 7, Kargbo 6.5 (12′ st Shpendi 6.5); Corazza 6.5 (12′ st Ogunseye 6). All. Toscano 7.

Perugia: Adamonis 6; Souaré 6.5, Angella 6, Dell’Orco 5.5; Cudrig 5 (34′ st Lickunas sv), Kouan 6 (34′ st Bezziccheri sv), Bartolomei 6, Giunti 5.5, Cancellieri 5 (1′ st Bozzolan 5.5); Agosti 6; Sylla 5 (43′ st Ronchi) . All. Formisano 5.