Il peggior Perugia sprofonda a Pineto 3-1 | Pagelle

Un Perugia inguardabile affonda a Pineto, al termine di una partita che suscita interrogativi sulle scelte di Zauli (al di là delle assenze) e che, in attesa delle gare di domenica, consegna una classifica che si fa preoccupante.

Subito emozioni e gol allo stadio “Pavone – Mariani”. Al 2′ minuto Sylla, servito da Seghetti, sbaglia un’ottima occasione per portare avanti il Grifo; sul ribaltamento di fronte, un minuto dopo, Gemello respinge lateralmente la conclusione di Gambale, sul pallone si avventa Bruzzaniti che porta avanti i padroni di casa.

Al 5′ il Pineto sfiora il pari con una conclusione dal limite di Del Sole che sfiora il palo. E questa volta è il Perugia che nell’azione successiva trova il pari con Seghetti, che batte Tonti dopo un primo tentativo di Sylla.

Ma al 13′ padroni di casa ancora avanti: stavolta è Germinario che può tirare indisturbato dalla distanza, fulminando Gemello.

Due minuto dopo Lombardi insacca il pallone calciato dal corner, ma l’arbitro annulla per un fallo sul portiere.

Il Perugia sbanda pericolosamente dietro, il Pineto ha almeno tre occasioni per andare ancora in rete.

E al 30′, sull’ennesimo errore, stavolta di Souarè, il Pineto trova inevitabilmente la terza rete con la conclusione di Del Sole, che poco prima aveva impegnato Gemello.

Un primo tempo da incubo si chiude con il Pineto avanti di sole due reti. Non possono costituire un alibi le assenze per Zauli, che ha messo in campo una squadra inedita, con troppe “scommesse” perse.

Nella ripresa il tecnico biancorosso prova a rimediare rivoluzionando la squadra e passando alla difesa a quattro. Fuori anche Seghetti, l’unico Grifone che aveva combinato qualcosa, fermato però da un problema fisico.

Al 16′ Sylla si coordina bene, ma non trova la porta per la rete che avrebbe potuto riaprire la partita.

L’espulsione di Polizzi a 10′ dalla fine non cambia l’inerzia della partita, con il Pineto che si limita a controllare e il Perugia ferito che ha un solo sussulto nel recupero con il tiro di Lisi parato da Tonti.

Finisce con il Perugia sconfitto a Pineto 3-1 una partita segnata già dal primo tempo da incubo del Grifo, frutto anche di scelte incomprensibili da parte dell’allenatore.

Tabellino e pagelle

Pineto – Perugia 3-1

3′ pt Bruzzaniti (Pi), 6′ pt Seghetti (Pe), 30′ pt Del Sole

35′ st espulso Polizzi

Pineto: Tonti 6, Hadziosmanovic 6.5, De Santis 6.5, Ingrosso 6 (42′ st Dutu sv), Borsoi 6.5, Germinario 6.5 (42′ st Nebuloso sv), Lombardi 6.5, Amadio 6, Del Sole 7 (23′ st Marrancone), Gambale 6.5 (35′ st Fabrizi sv), Bruzzaniti 7 (23′ st Giovannini). All. Tisci 7.

Perugia: Gemello 5, Leo 5, Squarzoni 4.5 (1′ st Bacchin 5.5), Souare 4 (1′ st Lisi 6), Mezzoni 5, Giunti 5, Bartolomei 5 (41′ st Agosti sv), Giraudo 5, Ricci 4.5 (1′ st Matos 5), Sylla 5, Seghetti 6 (1′ st Polizzi 4). All. Zauli 4.