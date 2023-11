Il Natale tifernate si "accende" il 2 dicembre, tutto il programma di eventi fino al 7 gennaio - Tuttoggi.info

Oltre un mese di eventi con grandi classici e novità, dal ritorno del Capodanno in piazza ai Babbi Natale in canoa | Torna protagonista anche la Torre civica

Dal 2 dicembre al 7 gennaio il Natale 2023 a Città di Castello sarà nel segno dei grandi classici della tradizione tifernate, tra cui il ritorno del Capodanno in piazza, e tantissimi appuntamenti durante tutto il periodo delle festività.

Il folto programma di “Natale in città” è stato presentato stamattina (30 novembre) in Comune dal sindaco Luca Secondi, dall’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri, dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi e dal presidente del consorzio Pro Centro Cristian Braganti.

Si parte il 2 dicembre

La colonna sonora dei canti di Natale in filodiffusione e le proiezioni animate che coloreranno i monumenti creeranno nel centro storico l’atmosfera calda e gioiosa che farà da cornice alle iniziative promosse proprio da Comune, consorzio Pro Centro e associazioni locali. Si parte sabato 2 dicembre, quando alle 18.30 si accenderanno le luminarie del centro storico, con lo spettacolo delle majorettes e la banda dell’Associazione Filarmonica di Lama, in un pomeriggio nel quale sarà inaugurata, alle 17.30, anche la XXII Mostra Internazionale di Arte Presepiale.

I classici, dai Babbi Natale in canoa al ritorno del Capodanno in piazza

I classici della tradizione tifernate saranno tutti confermati: dalla discesa in canoa di Babbo Natale (nella foto) del 25 dicembre alla Befana volante dei Vigili del Fuoco nella serata del 6 gennaio, con il grande ritorno il 31 dicembre del Capodanno in piazza, una serata diversa dal passato e aperta a tutti, che inizierà alle 18 con dj set in piazza Matteotti, piazza Gabriotti e piazza Fanti e proseguirà alle 23.45 con l’orchestra “L’Alternativa” che si riprenderà il palco di piazza Matteotti per accompagnarci fino all’anno nuovo.

Vespa, slitta e canti

Tra le altre attrazioni del programma, ci saranno l’8 dicembre il Babbo Natale del Vespa Club con la consegna delle letterine in Largo Gildoni (dove sarà fisso un Santa Claus luminoso di tre metri con cui farsi dei selfie) e il 9 dicembre la vera slitta di Babbo Natale – inedita versione a motorizzazione elettrica del veicolo più amato dai bambini – i canti natalizi degli studenti delle scuole primarie l’11 e il 20 dicembre, e la novità del presepe vivente nel quartiere San Giacomo il 23 dicembre. Eventi a tema natalizio si terranno poi a Cerbara, Riosecco, Trestina e Petrelle, coinvolgendo anche le comunità delle frazioni.

La Torre civica torna protagonista

Due novità nel centro storico tifernate: il 24 dicembre la 1^ edizione del concerto della vigilia di Natale in piazza, con il gruppo Smoothers che suonerà in piazza Matteotti e dal 26 dicembre al 5 gennaio un’inedita videoproiezione sulla Torre civica dell’affresco perduto di Luca Signorelli (dalle 18.30) che riproduceva la Vergine con il Bambino e I Santi, il primo realizzato a Città di Castello dall’artista nel 1474, che concluderà l’Anno Signorelliano insieme alla rievocazione storica “Luca, uno di noi” del pomeriggio del 16 dicembre, riproposta a grande richiesta dopo il debutto estivo, che coinvolgerà i rioni della città.

La Torre civica di piazza Gabriotti sarà protagonista del Natale 2023 anche con le aperture straordinarie del 3, 8, 9, 10, 26, 30 dicembre e 1 gennaio a cura del Poliedro Cultura, che accoglierà i visitatori in via eccezionale anche nello Studio Pillitu-Meroni il 17 e 24 dicembre e 6 gennaio. La Corale Marietta Alboni si esibirà nel tradizionale concerto di Natale il 26 dicembre alla Madonna delle Grazie, mentre Artea proporrà eventi per i bambini l’8 dicembre e il 7 gennaio. Per tutte le festività Natalizie sono previsti laboratori alla Biblioteca Carducci, Pinacoteca comunale, Centro delle Tradizioni popolari di Garavelle e Malakos.

Il cartellone completo e gli aggiornamenti potranno essere consultati in tempo reale durante tutto il periodo delle festività sul portale istituzionale Città di Castello Turismo o sul sito web del Comune, sui canali social dell’ente e sulla cartellonistica nei luoghi di maggior passaggio della città.

Programma

2 dicembre

Ore 11.30 “Medusa riciclona!” Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni – Museo Malakos

Ore 17.30 “XXII edizione Mostra Internazionale Arte presepiale” – Duomo

Ore 17:45 Spettacolo Banda e Majorette Associazione Filarmonica Lama – Centro Storico

Ore 18.30 “Accensione Luminarie” – P.zza Matteotti

“La notte dei pupazzi”, Amici della Biblioteca e Centro fotografico tifernate e il Poliedro – Biblioteca Carducci

3 dicembre

Ore 11.00 Inaugurazione mostra “Helidon” – Centro e Pinacoteca

Ore 15.00 Lettera per Babbo Natale” Poliedro – Centro Tradizioni Popolari Garavelle

Ore 16.00 “Tavole natalizie” a cura del Club 8.3 – Palazzo del Podestà

Ore 15-19.00 – ”La notte dei pupazzi”. Amici della Biblioteca-Centro fotografico tifernate – Biblioteca Carducci

Ore 15:00 – “Laboratorio di Natale” a cura di Manuel Events – Piazza Matteotti

8 dicembre

Ore 14.30/16.30 “Apertura straordinaria Torre civica” a cura di Poliedro – Torre Civica

Ore 16.00 “Zoom Art Artea” – Centro Storico

Ore 17:00 “Babbo Natale Vespa Club consegna letterine” – Largo Gildoni

Ore 15-20.00 “Babbo Natale a Petrelle” – Loc.Petrelle

9 dicembre

Ore 14.30/16.30 “Apertura straordinaria Torre civica” a cura di Poliedro – Torre Civica

Ore 15.00 “Dolcetti natalizi” – Centro Tradizioni Popolari Garavelle

Dalle 16.00 alle 19.00 “La vera slitta di Babbo Natale” – musica e intrattenimento per bambini in Piazza Matteotti

Ore 17.00 “Ensambles” Formazioni varie della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello (Tifernumguitar ensemble, duo trio quartetti di fiati e grande gruppo di fiati e percussioni) – Santuario Madonna del Belvedere

10 dicembre

Ore 14.30/16.30 “Apertura straordinaria Torre civica” a cura di Poliedro – Torre Civica

Ore 15-19.00 “Animazione Bambini” – P.zza Matteotti

Ore 15-19.00 “Laboratori – letture in Biblioteca“ – Biblioteca Carducci

Ore 17.00 “Concerto di Natale della Filarmonica G. Puccini” Teatro degli Illuminati

11 dicembre

Ore 10.00 “Esposizione lavori svolti dai bambini nelle settimane dedicate all’Unicef” a cura del 1°circolo San Filippo – 2° circolo D. Pieve delle Rose – I. C. Trestina – Giardini Cassero

Ore 17.00 Concerto voci bianche scuola primaria di La Tina e Lerchi, con la collaborazione dei bambini del primo Circolo Didattico e dei ragazzi della Scuola secondaria di primo grado Dante-Pascoli – Scalinata del Duomo

15 dicembre

Ore 18.00 Presentazione del libro: “Sconcerto – storia incredibile di un custode per caso” Sala Santo Stefano – Vescovado

16 dicembre

Ore 09-13 Biblioteca al Mercato, bancarella libri – P.zza Gabriotti

Ore 17.00 Anno Signorelliano. Rievocazione storica “Luca uno di noi” – Piazza Gabriotti

Ore 15.00 Sea Jar Laboratorio per bambini di 4 e 5 anni – Museo Malakos

Ore 21.00 Concerto “La notte dei miracoli” – Teatro degli Illuminati

17 dicembre

Dalle 9 alle 18 Retro Christma’s edition – Centro storico

Ore 10-12.00 “Apertura straordinaria Studio Pillitu-Meroni” a cura di Poliedro – Corso Vittorio Emanuele

Ore 10-19.00 “LudiNatale a cura dell’Associazione PeterPan – Sale del Podestà

Ore 15.00 “Lanterne di Natale” Centro delle tradizioni popolari di Garavelle

Ore 15-20.00 Babbo Natale e mercatini Mercatini – Laboratori Malakos – Loc. Petrelle

Ore 15-20.00 Aspettando il Natale Canti bambini e Mercatini – Loc. Trestina

Ore 15-19.00 Laboratori – letture in Biblioteca – Biblioteca Carducci

19 dicembre

Ore 17.15 “Non è mai troppo presto” Letture ad alta voce per i più piccoli (0-3 anni) – Biblioteca Carducci

Ore 18:00 “Christmas Carol” Scuola dell’Infanzia Cavour e Scuola Primaria San Filippo – Scalinata Duomo Città di Castello

20 dicembre

Ore 18.00 “Canti di Natale sotto l’albero” – coro di voci bianche dei bambini di La Tina e Lerchi – Piazza Matteotti

Ore 15-17.00 “L’ora delle storie” letture ad alta voce per i più grandi (4-10 anni) – Biblioteca Carducci

Dalle 11.00 alle 19.00 “Segui la stella” – giornata dedicata al Natale organizzata da tutte le associazioni di Cerbara – spazi Proloco Cva Cerbara

23 dicembre

Ore 15.00 “Angeli in Pinacoteca” Evento Bambini e adulti Poliedro Pinacoteca Comunale

Ore 21.00 Largo A. Corsi, Piazza Servi Maria, via del Calcinaro, via Sant’Andrea, via della Fraternità, Cortile Santa, Cecilia, via del Paradiso, via XI Settembre, via A. Diaz e traverse interessate dal percorso.

“Sarà Natale se…” Presepe vivente organizzato da Oratorio Don Bosco – Parrocchia Madonna delle Grazie e quartiere San Giacomo

24 dicembre

Ore 10-12.00 “Apertura straordinaria Studio Pillitu-Meroni” a cura di Poliedro – Corso Vittorio Emanuele

Ore 17.00 Concerto della Vigilia “A Soulful Christmas” degli Smoothers Piazza Matteotti – Largo Gildoni

25 dicembre

Dalle Ore 16.30 “La discesa del Babbo Natale in canoa – 43° edizione” – Canoa Club Città di Castello

26 dicembre

Ore 14.30/16.30 “Apertura straordinaria Torre civica” a cura di Poliedro – Torre Civica

Ore 17.00 “Concerto Corale M.Alboni” – Madonna delle Grazie

Ore 18.30 Videoproiezione artistica “L’affresco perduto di Signorelli” installazione artistica

di Fabio Galeotti , a cura di Lorenzo Fiorucci, introduzione storica Silvia Palazzi (26 dicembre- 5 dicembre) – Piazza Gabriotti

27 dicembre

Ore 20.45 “Cetra una volta” – Stagione prosa e danza del Teatro degli Illuminati – Teatro illuminati

30 dicembre

Ore 14.30/16.30 “Apertura straordinaria Torre civica” a cura di Poliedro – Torre Civica

31 dicembre

Ore 14.30/16.30 “Apertura straordinaria Torre civica” a cura di Poliedro – Torre Civica

Ore 18.30-21 Aperitivo e DJ set P.zza Matteotti- Piazza Gabriotti- Piazza Fanti

Ore 23:30-03.00 Capodanno in piazza con l’Alternativa – P.zza Matteotti

1 gennaio

Ore 14.30/16.30 “Apertura straordinaria Torre civica” a cura di Poliedro – Torre Civica

5 gennaio

Ore 15.00 “Arriva la Befana” – Centro tradizioni popolari Garavelle

6 gennaio

Ore 10-12.00 “Apertura straordinaria Studio Pillitu-Meroni” a cura di Poliedro – Corso Vittorio Emanuele

Ore 15.00 Paleontologo Laboratorio per bambini da 6 a 10 anni Museo – Malakos

Dalle 15.00 “Arriva la Befana a Riosecco” intrattenimento per grandi e piccini – Sede Soc. Rionale Riosecco

Ore 18.00 Arriva la Befana – P.zza Gabriotti

7 gennaio

Ore 16.00 Tombola culturale bambini-Artea – Biblioteca Carducci