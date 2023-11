Torre Civica, tornano aperture straordinarie ogni domenica per tutto il periodo natalizio (e oltre) - Tuttoggi.info

Uno dei monumenti principali della città sarà reso di nuovo fruibile al pubblico ma con alcune limitazioni, accesso solo per piccoli gruppi e dietro firma di una liberatoria

A Città di Castello non sono ancora stati annunciati gli eventi natalizi ma sicuramente cittadini e turisti troveranno un regalo non da poco in centro storico, con aperture straordinarie della Torre Civica.

Uno dei simboli della città tifernate, chiuso al pubblico dal 2019, verrà infatti reso fruibile alle visite pubbliche tutte le domeniche del periodo natalizio, mattina e pomeriggio, sfruttando di fatto il maggior afflusso di visitatori. Più avanti, inoltre, sarà a messa a regime l’apertura fissa in ogni terza domenica del mese, in concomitanza con la fiera antiquaria di Retrò.

La conferma arriva direttamente dall’assessore alla Cultura Michela Botteghi, che ha aggiunto come “la Torre potrebbe addirittura aprire ogni qual volta siano presenti eventi importanti in città. Un apertura fissa, anche quotidiana – ha aggiunto Botteghi – sarebbe impossibile per motivi di coperture finanziare. Intanto partiremo così, perché la Torre Civica è un patrimonio culturale unico della nostra città che merita di essere conosciuto sotto ogni suo aspetto”.

La visita sarà condotta dai gestori della Cooperativa ‘Il Poliedro’ e prevedrà un piccolo prezzo di 2,50 euro che andrà ai volontari stessi. Potranno accedervi, per questioni di sicurezza e organizzazione, solo piccoli gruppi su prenotazione, per permettere anche di evitare file che potrebbero crearsi con ingressi liberi (se il sistema entrerà bene in rodaggio non è detto che il singolo turista o cittadino non possa comunque entrare).

Riprendendo l’ordinanza sindacale del 2018 il Comune confermerà anche il disciplinare di allora sulle modalità di accesso, che vanno dall’indossare un vestiario consono (le ripide scale non sono ad esempio adatte ai tacchi) ai limiti di età (non potranno entrare bimbi di età inferiore ai 6 anni) fino al divieto di fumo o di portare zaini e borse. Verrà inoltre fatta firmare una liberatoria per rendere edotte le persone proprio sul corretto comportamento da tenere all’interno del monumento (che verrà ribadito di volta in volta anche dalle guide).

Nel 2003 la Torre Civica subì un importante intervento di consolidamento e ristrutturazione (a seguito dei danni del sisma del 1997), terminato poi nel 2013 con un investimento complessivo di 1 milione 335 mila euro. Il monumento ha riaperto le sue porte dopo 13 anni di chiusura al pubblico nel dicembre 2018 fino al 1 gennaio 2019. Da allora è rimasto chiuso fino alle recenti Giornate FAI d’Autunno del 14 e 15 ottobre scorsi, dove in poche ore si era registrata un’affluenza altissima. In questo caso però la visita, “per questioni di sicurezza”, non era arrivata fino alla sommità. Speriamo che con le nuove aperture straordinarie anche questo “ostacolo” (dato che la torre è stata dichiarata sicura dal punto di vista statico) possa essere superato…