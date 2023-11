Mostra Internazionale di Arte Presepiale, tra le 200 opere anche una dedicata ai tartufai - Tuttoggi.info

Città di Castello pronta ad ospitare la 22^ edizione in programma dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024, saranno rappresentati 65 maestri artigiani e associazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero

Città di Castello è pronta ad accogliere 22^ Mostra Internazionale di Arte Presepiale, in programma dal 2 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024. Circa 200 opere in “vetrina”, in rappresentanza di 65 maestri artigiani e associazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero, protagonisti assoluti della rassegna simbolo della “natività” in una sede unica, i 500 metri quadrati della suggestiva cripta del Duomo.

Una delle prime mostre d’Italia del settore

La mostra aperta al pubblico fino a domenica 7 gennaio 2024 – giovedì, venerdì, sabato e domenica, festivi e prefestivi (ore 9-12,30 e 15-19,30) con ingresso a 4 euro – si è ritagliata a pieno titolo un ruolo di primissimo piano tra le manifestazioni più prestigiose e qualificate del settore: una delle prime in Italia per numero di espositori, presepi e scuole artistiche-artigianali rappresentate. Una accanto all’altra, all’interno di teche in legno illuminate, saranno esposte le opere dei più grandi “presepisti” italiani provenienti da scuole rinomate come quella di Napoli, Bergamo, Palermo, Avellino oltre che da Toscana, Lazio e Umbria. Ai nastri di partenza anche diverse associazioni prestigiose come l’Associazione Italiana Amici del Presepe di Napoli, presente fin dalla 1^ edizione, Avellino, Monte Porzio Catone, Aprilia e San Giovanni Valdarno. Una sezione sarà dedicata a pittori locali e ci sarà anche un grande presepe siciliano.

Il presepe con i tartufai

Sarà anche una mostra internazionale con una parte della collezione “Presepi dal Mondo” di San Giovanni Valdarno con il tema del cammino di Compostela. Novità assoluta sarà infine la presenza di un presepe dedicato alla “cerca e cavatura” del tartufo, realizzato dagli artisti Vincenzo Saccardo e Salvatore Fiore di Avellino. Un modo davvero originale di celebrare in chiave natalizia la figura del tartufaio e dei cani, animali straordinari, che fanno parte da secoli della tradizione e storia altotiberina ed umbra.

Il tour cittadino dei presepi, ecco dove sono

Anche in questa edizione, oltre alla consueta location del Duomo, si potrà fare un suggestivo tour presepiale cittadino dove il visitatore potrà ammirare presepi in ogni angolo del centro storico e non solo. Nel dettaglio in: Pinacoteca Comunale (presepe settecentesco su teca dipinta a mano in stile napoletano), Chiesa del Buon Consiglio (grande presepe in cartapesta di Francesco Invidia), Chiesa di San Giuseppe (Clarisse Urbaniste, presepe tradizionale umbro realizzato con la tecnica dei diorami), Chiesa di Santa Maria Maggiore, Campanile Rotondo (presepe in stile umbro), Tela Umbra (presepe “Franchetti”), Museo del Duomo, Loggiato Gildoni (Collezione Silvio Bambini, 300 opere), Corso Vittorio Emanuele (presepe società rionale Mattonata), Chiesa Santa Maria e San Giuliano Riosecco (presepe società rionale), Chiesa degli Zoccolanti (presepe tradizionale) e Santuario Belvedere (presepe tradizionale).

Taglio del nastro il 2 dicembre

Il taglio del nastro della 22^ edizione avrà luogo sabato 2 dicembre alle ore 17,30. La mostra è ideata ed organizzata dall’associazione Amici del Presepio “Gualtiero Angelini”, di Città di Castello, con il sostegno di Comune, Regione Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio Città di Castello, Camera di Commercio di Perugia e Farmacie Tifernati. Info: Comune Città di Castello, 075-8559922 – 339-4887973 – www.comune.cittadicastello.pg.it; www.cittadicastelloturismo.it.