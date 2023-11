Il meteo del 16 novembre, stabile e cieli sereni - Tuttoggi.info

Addensamenti più consistenti dalla serata e possibilità di piogge sparse nel corso della notte sui settori meridionali, più asciutto altrove.

Umbria

Condizioni di tempo stabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti più consistenti dalla serata e possibilità di piogge sparse nel corso della notte sui settori meridionali, più asciutto altrove.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare, foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e sulla Liguria, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Toscana, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli irregolarmente coperti e locali precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Precipitazioni in arrivo sulla Campania nella notte.

Temperature minime e massime in diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it