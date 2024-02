Il Lions International nella Giornata di Raccolta del Farmaco a Gualdo Tadino - Tuttoggi.info

Nel contesto della Giornata Nazionale di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa promossa a livello nazionale dal Banco Farmaceutico, la Farmacia Capeci di Gualdo Tadino ha ospitato un evento significativo sabato 10 febbraio. Il Lions Club Gualdo Tadino si è unito con entusiasmo a questa lodevole iniziativa, contribuendo attivamente alla raccolta dei farmaci da automedicazione e dimostrando un impegno tangibile verso la solidarietà e il benessere della comunità locale.

I soci del club gualdese hanno collaborato con la Farmacia Capeci per coordinare la raccolta dei farmaci e hanno anche effettuato una generosa donazione di ben 200 euro per l’acquisto di ulteriori medicinali da destinare ai più bisognosi. Questa partecipazione attiva e la generosità dimostrata dal Lions Club hanno reso possibile un importante sostegno per coloro che si trovano in situazioni di disagio e difficoltà.

I farmaci raccolti durante l’evento (258 farmaci tra tutte le farmacie del territorio comunale che hanno partecipato con entusiasmo e fattività) sono stati consegnati alle suore del bambin Gesù e ai frati del Divino Amore, in quanto convenzionati con il Banco Farmaceutico, i quali si occuperanno della distribuzione ai poveri, agli immigrati, ai profughi e a coloro che stanno affrontando difficoltà economiche. Questo gesto di solidarietà non solo aiuta coloro che necessitano di cure mediche, ma contribuisce anche a creare un senso di comunità e solidarietà tra i cittadini di Gualdo Tadino.

In un momento in cui la solidarietà e l’attenzione verso i più vulnerabili sono più importanti che mai, l’impegno e la partecipazione attiva del Lions Club Gualdo Tadino e delle farmacie presenti nel territorio comunali sono esempi luminosi di come la collaborazione tra organizzazioni locali possa fare la differenza nella vita delle persone.

