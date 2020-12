Il Grifo torna al successo con Melchiorri e una magia di Elia

Il Grifo torna alla vittoria superando la modesta Imolesi con le reti nel primo tempo di Melchiorri ed Elia.

Gli ospiti, dopo un filotto di quattro sconfitte, arrivano al Curi con lo scopo di alzare le barricate, sfruttando magari il terreno reso pesante dalla pioggia.

Ma a rovinare i piani dell’Imolese ci pensa Federico Melchiorri, che si avvita di testa sulla palla scodellata in area da Monaco e sigla il vantaggio al 9′. Quinta rete per l’attaccante biancorosso.

Tra il 15′ e il 16′ i il Perugia ha una doppia occasione per passare, ma né Murano né Kouan riescono a inquadrare la porta.

La pioggia si attenuta, l’erba del Curi tiene e i Grifoni possono far valere la loro maggiore tecnica. Proprio il talentuoso Elia al 29′ supera due avversari con una giravolta e con l’esterno destro manda la sfera sotto l’incrocio dei pali sulportiere in uscita. Una magia per il primo gol del numero 7 con la maglia del Grifo.

L’Imolese prova a farsi vedere dalle parti di Fulignati con lanci lunghi, ma il Grifo non rischia praticamente nulla.

Nella ripresa i ritmi calano. Caserta manda in campo Bianchimano per Murano.

I Grifono aggrediscono i portatori di palla imolesi e su un rovesciamento di fronte Melchiorri al 15′ gira dal limite sfiorando la doppietta.

Al 33′ bella giocata tra Bianchimano e Melchiorri, con quest’ultimo che non riesce a trovare il tempo per battere a rete.

La reazione dell’Imolese è tutta nella punizione di Provenzano che fa la barba al palo al 36′ st.

Nel recupero Fulignati mostra ottimi riflessi sulla conclusione ravvicinata di Provenzano, ma l’arbitro aveva già interrotto il gioco.

Il Grifo, al suo decimo risultato utile consecutivo, torna con merito alla vittoria dopo 3 pareggi.

Tabellino

Perugia – Imolese 2- 0

9′ Melchiorri (P), 29′ Elia (P)

Perugia: Fulignati 6.5, Rosi 6, Angella 6.5, Monaco 7.5, Elia 7 (10′ st Sgarbi 6.5), Burrai 6 (35′ st Vanbaleghem 6), Melchiorri 7.5 (35′ st Falzerano 6), Dragomir 6 (17′ st Sounas 6), Murano 6 (1′ st Bianchimano 6.5), Crialese 6.5, Kouan 6. All. Caserta 7. A disp.: Bocci, Baiocco, Konate, Moscati, Minesso, Tozzuolo, Cancellotti.

Imolese: Siano 6, Rondanini 5 (1′ st Lombardi 6), Ingrosso 5.5 (23′ st Tonetto 6), Rinaldi 6 (27′ pt Carini 6), Provenzano 6, Polidori 5.5, Stanco 5.5 (23′ st Ventola 5.5), Pilati 6, Morachioli 6 (29′ st Masala 6), Boccardi 5.5, Torrasi 6.5. All. Cevoli 6. A disp. Rossi, D’Alena, Angeli, Sall, Cerretti, Alboni, Laghi.

Arbitro Enrico Maggio di Lodi.