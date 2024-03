Il Grifo spreca, poi supera l’Ancona 2-0 | Le Pagelle

Sylla sbaglia un rigore in avvio, poi Lisi dal dischetto e Paz regalano i 3 punti al Perugia

Con una prova convincente il Perugia supera al Curi 2-0 l’Ancona, riscattando almeno in parte la figuraccia rimediata in settimana a Chiavari. Dopo il rigore sbagliato dal Sylla, un altro intervento maldestro di Radicchio manda questa volta sul dischetto Lisi, che non sbaglia. Passano pochi minuti e Paz trova il raddoppio.

Nella ripresa il Perugia sfiora la terza rete in almeno due occasioni, ma deve ringraziare Adamonis in almeno altrettante occasioni capitate agli ospiti.

La gara

15′ pt RIGORE PER IL PERUGIA Sylla, dopo aver ricevuto palla in area da Vulikic, viene atterrato da Radicchio. Lo stesso attaccante si incarica dell’esecuzione, ma il suo tentativo viene neutralizzato da Perucchini.

36′ pt RIGORE PER IL PERUGIA Ancora Radicchio, in ritardo, stende Seghetti. Questa volta sul dischetto va Lisi che non sbaglia. Perugia in vantaggio.

40′ pt GOL PERUGIA, PAZ Il colombiano, servito da Sylla, la piazza sul secondo palo dove Perucchini non arriva.

47′ pt IL PRIMO TEMPO FINISCE 2-0

1′ st OCCASIONE PERUGIA Ci prova Kouan, la sua conclusione finisce fuori di poco.

28′ st OCCASIONE ANCONA Adamonis chiude la porta in modo superbo a Giampaolo.

33′ st OCCASIONE ANCONA D’Eramo impegna Adamonis.

38′ st OCCASIONE PERUGIA Grande azione di Seghetti nell’area avversaria, ma poi calcia addosso a Perucchini. Applausi comunque.

PERUGIA – ANCONA FINISCE 2-0.

Tabellino e pagelle

Perugia – Ancona 2-0

36′ pt Lisi (P) rig.; 40′ pt Paz (P)

15′ pt Perucchini para un rigore a Sylla

Perugia: Adamonis 6.5, Mezzoni 6, Lewis 6.5, Vulikic 6.5 (15′ st Souarè 6), Paz 7 (39′ st Agosti), Iannoni 6.5, Torrasi 6, Lisi 6.5 (15′ st Bozzolan 6), Kouan 6.5, Seghetti 7 (39′ st Matos sv), Sylla 6.5 (25′ st Vazquez 6). All. Formisano 6.5.

Ancona: Perucchini 6.5, Cella 5.5, Pasini 6, Radicchio 4 (14′ st Marenco 6), Barnabà 5 (8′ st Clemente 6), Saco 6, Gatto 5.5 (31′ st D’Eramo 6), Cioffi 65.5 (31′ st Basso 6), Martina 6, Energe 6, Moretti 5 (8′ st Giampaolo 6). All. Noviello 5.