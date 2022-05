Il Grifo batte il Monza (1-0) e si prende i playoff | Le pagelle

6′ pt Da Ascoli arriva la notizia del vantaggio dei padroni di casa sulla Ternana.

15′ pt Ciurria prova a colpire al volo, ma non inquadra la porta.

16′ pt Da Frosinone arriva la notizia del vantaggio del Pisa, si infiamma il Curi.

19′ pt Raddoppio dell’Ascoli.

20′ pt Raddoppio anche del Pisa a Frosinone. Al Perugia servono però i 3 punti per agganciare i playoff.

23′ pt OCCASIONE MONZA Gytkjaer non sfrutta la giocata di Mota Carvalho.

25′ pt OCCASIONE MONZA Gytkjaer nell’area piccola manca il contatto con il pallone sulla sponda di Molina.

29′ pt La Cremonese sta vincendo a Como. Il Monza ora sarebbe costretto ai playoff.

30′ pt Sul cross di Falzerano Curado colpisce di testa, ma centrale.

38′ pt Di Gregorio sbaglia l’uscita, ma poi recupera sul tentativo di testa di Falzerano.

45’+2 OCCASIONE PERUGIA Santoro entra in area sulla sinistra e prova a servire De Luca, ma Di Gregorio riesce a deviare. Sul corner calciato da Burrai Curado stacca di testa, miracolo di Di Gregorio che smanaccia la palla destinata a infilarsi a fil di palo. Sulla respinta i grifoni invocano il fallo di mano di Molina, ma l’arbitro non interviene. Entra in campo anche Giannitti, che viene espulso.

FINE PRIMO TEMPO Bella partita al Curi, accesa dalle notizie che arrivano dagli altri campi, in particolare dallo Stirpe di Frosinone e dal Sinigaglia di Como. Poche conclusioni in porta, ma diverse situazioni che potevano portare una delle due squadre in vantaggio. Perugia che fa la partita, Monza pericoloso in contropiede.

1′ st Ad Ascoli accorcia la Ternana con Partipilo (2-1).

1′ st Vantaggio del Lecce sul Pordenone: salentini ora primi, con 2 punti di vantaggio sulla Cremonese e 3 sul Monzo, che sarebbe costretto agli spareggi.

4′ st OCCASIONE PERUGIA Falzerano finta il tiro e serve in area De Luca, che con un bel movimento su libera per il destro potente, che si stampa sulla traversa.

5′ st A Como raddoppia Di Carmine per la Cremonese.

7′ Gytkjaer arriva al tiro dal limite, botta potente ma centrale, nessun problema per Chichizola.

18′ st L’Ascoli dilaga contro la Ternana (4-1).

20’st Il Frosinone accorcia in modo rocambolesco con un autogol.

29′ st De Luca si libera dal limite, ma non inquadra la porta.

34′ st OCCASIONE MONZA Chichizola respinge i tentativi di Mancuso (di piede) e di Ciurria (in tuffo alto).

40′ st GOL PERUGIA D’Urso libera Ferrarini che entra in area e di piatto batte Di Gregorio in uscita.

45′ st Saranno 5 i minuti di recupero.

45’+5 Finisce qui, il Perugia batte il Monza 1-0. Si attende il fischio finale da Frosinone, con i grifoni abbracciati in mezzo al campo.

E’ finita anche a Frosinone, con la vittoria del Pisa. Perugia ai playoff grazie ai risultati degli scontri diretti contro i ciociari. Il campionato di questo straordinario Perugia non è ancora finito!

Tabellino e pagelle

Perugia – Monza 1-0

40′ st Ferrarini (P)



Perugia: Chichizola 7, Sgarbi 6.5, Curado 7, Dell’Orco 7.5, Falzerano 6 (27′ st Ferrarini 8), Segre 7, Burrai 8, Lisi sv (9′ pr Beghetto 6.5), Matos 6 (27′ st Carretta 6), Santoro 6 (27′ st D’Urso 8), De Luca 7. All. Alvini 8.

Monza: Di Gregorio 6.5, Sampirisi 6, Caldirola 6.5, Carlos Augusto 5.5, Pedro Pereira 6 (41′ st Valoti sv), Ciurria 6.5, Mazzitelli 5 (16′ st D’Alessandro 5), Machin 5 (16′ st Barberis 5) , Molina 6 (41′ st Favilli sv), Mota Carvalho 6, Gytkjaer 5 (16′ st Mancuso 5.5). All. Stroppa 5.

(a seguire servizio completo)