Il Generale di Brigata Bandiera lascia la Legione Umbria: la visita al Comando Carabinieri di Terni - Tuttoggi

A ricevere Bandiera, nella mattinata di giovedì scorso, il Colonnello Davide Milano, Comandante Provinciale di Terni. il Generale di Brigata, poi, ha incontrato una rappresentanza dei reparti in servizio nell’intera Provincia, e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Bandiera ha rivolto ai militari presenti il proprio plauso per i risultati conseguiti in questi due anni di permanenza in Umbria, esprimendo stima e gratitudine profonde per il loro operato, in particolare per il grande impegno a sostegno della popolazione nel corso dell’emergenza pandemica. Ha sottolineato, infine, l’importanza di proseguire la proficua azione di contrasto a tutte le forme di criminalità, continuando ad assicurare la massima disponibilità e vicinanza ai cittadini della Provincia di Terni.