Il Dirigente Superiore della Polizia Stradale Massimiliano Ponti va in pensione - Tuttoggi.info

Il dottor Massimiliano Ponti, Dirigente superiore della Polizia Stradale ha lasciato ieri il servizio attivo quale Comandante del Compartimento Friuli Venezia Giulia. Originario di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, dopo gli studi presso l’Istituto Superiore di Polizia, è stato assegnato al Reparto Mobile di Palermo negli anni più tragici della lotta alla mafia.
Poi l’ingresso nella Specialità della Polizia stradale dove ha diretto i Compartimenti di Perugia, L’Aquila (all’indomani del devastante sisma), Roma (con la gestione della più complicata rete stradale e autostradale specie durante i Grandi Eventi ospitati nella Capitale). Dopo la promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Massimiliano Ponti ha assunto il comando del Comando del Compartimento della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia.
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