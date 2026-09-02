 Il Dirigente Superiore della Polizia Stradale Massimiliano Ponti va in pensione - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Il Dirigente Superiore della Polizia Stradale Massimiliano Ponti va in pensione

Redazione

Il Dirigente Superiore della Polizia Stradale Massimiliano Ponti va in pensione

Mer, 02/09/2026 - 08:07

Condividi su:

Il dottor Massimiliano Ponti, Dirigente superiore della Polizia Stradale ha lasciato ieri il servizio attivo quale Comandante del Compartimento Friuli Venezia Giulia. Originario di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia, dopo gli studi presso l’Istituto Superiore di Polizia, è stato assegnato al Reparto Mobile di Palermo negli anni più tragici della lotta alla mafia.

Poi l’ingresso nella Specialità della Polizia stradale dove ha diretto i Compartimenti di Perugia, L’Aquila (all’indomani del devastante sisma), Roma (con la gestione della più complicata rete stradale e autostradale specie durante i Grandi Eventi ospitati nella Capitale). Dopo la promozione a Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Massimiliano Ponti ha assunto il comando del Comando del Compartimento della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia.

Per leggere l’articolo completo CLICCARE QUI

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Valnerina

Novità per il 118 a Ferentillo e abbattimento dei tempi con nuova ambulanza a Terni

Foligno

Strappa collana a 86enne e fugge con scooter rubato, arrestato dopo inseguimento

Foligno

HISPELLVM 2026. Alla Disfida delle Bighe trionfa Scheggia e Pascelupo

in umbria

gli ultimi pubblicati

Spoleto

Il Dirigente Superiore della Polizia Stradale Massimiliano Ponti va in pensione

Terni

Tumore al rene, Oncologia di Terni partner di prestigioso studio

Città di Castello

Ansia per una donna rimasta bloccata in acensore

Perugia

Esplosione palazzina, 47enne non ce l’ha fatta

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!