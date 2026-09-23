Valditara "Nessuno scontro con il Quirinale, il tema è il no alle scuole ghetto" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha risposto alle domande dei giornalisti al Consolato Generale d’Italia a New York in merito alla polemica relativa alla proposta del governo Meloni di fissare al 30% la presenza nelle classi degli studenti stranieri che non abbiano un’adeguata conoscenza dell’italiano. “Scontro con il Qurinale? No”. “Non si tratta di una percentuale che riguarda gli studenti stranieri”, ma esclusivamente quelli “che non conoscono o non conosconoadeguatamente la nostra lingua”. Il criterio, ha spiegato, non sarebbe quindi “l’origine etnica, l’origine nazionale, l’origine razziale”, ma la conoscenza dell’italiano.

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(intervista di Stefano Vaccara)