Voto italiani all'estero, Tajani "C'è iniziativa parlamentare, la rispettiamo" - Tuttoggi.info

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Voto italiani all’estero, Tajani “C’è iniziativa parlamentare, la rispettiamo”

ItalPress

Voto italiani all’estero, Tajani “C’è iniziativa parlamentare, la rispettiamo”

Mer, 23/09/2026 - 11:03

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NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Qualcuno si lamenta perché la circoscrizione diventa troppo grande e si rischia di avere meno rappresentanze americane”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, rispondendo a una domanda di Italpress al Consolato Generale d’Italia a New York sui cambiamenti in discussione per il voto degli italiani all’estero. Tajani, che si trova a New York per l’Assemblea Generale dell’ONU e che al Consolato di Park Avenue martedì sera ha incontrato alcuni rappresentanti della comunità italiana, ha sottolineato innanzitutto che la modifica è ancora all’esame del Parlamento e non rappresenta un’iniziativa dell’esecutivo. “La legge è ancora in corso, si è cercato di accorpare le circoscrizioni. È il Parlamento che decide”, ha spiegato. “Il governo sulla legge elettorale non si è impegnato: è un’iniziativa parlamentare e la rispettiamo”.

xo9/fsc/mca2
(intervista di Stefano Vaccara)

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