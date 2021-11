Il ClownVip Orvieto di nuovo tra gli anziani - Tuttoggi

Il ClownVip ancora una volta in mezzo agli anziani; il 5 dicembre l'associazione sarà a Orvieto per raccogliere fondi a sostegno delle attività.

Il ClownVip Orvieto riparte dopo il lungo stop imposto dalla pandemia. Straordinario entusiasmo ha accompagnato il ritorno dei volontari tra gli anziani della residenza protetta don Bosco di Monterubiaglio.

Torre: “Finalmente siamo tornati”

“Dopo due anni difficili per tutti – dichiara Andrea Torre, presidente di ClownVip Orvieto – finalmente siamo tornati; anche per noi clown di corsia è stata dura, perché il Covid ci ha fermato proprio mentre il nostro gruppo stava per sbocciare”. “Gli anziani della ‘don Bosco di Monterubiaglio‘ – continua Andrea – ci hanno accolto con calore, abbiamo raccontato favole, abbiamo cantato insieme, e molti di loro ricordavano perfettamente i testi delle canzoni della loro gioventù”.

Il 5 dicembre in piazza del Popolo per raccogliere fondi

A fine mese i ClownVip, che contano su una quarantina di soci, torneranno a portare sorrisi e affetto agli ospiti della Residenza San Giorgio. Il ClownVip, inoltre, si starebbe già attrezzando per trovare nuovi volontari. Il 5 dicembre prossimo, intanto, l’Associazione Clown Viviamo in Positivo scenderà in piazza del Popolo, a Orvieto, per la Giornata del Naso Rosso, al fine raccogliere fondi per sostenere le varie attività.