Il borgo di Colle del Marchese scenario della grande musica - Tuttoggi.info

Ampio consenso di pubblico a Colle del Marchese per il concerto del M° Chiacchiaretta con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

Un concerto di grande rilievo quello che si è tenuto nella suggestiva cornice di Colle del Marchese (Castel Ritaldi) gremita di gente per l’occasione e che ha visto esibirsi artisti di calibro internazionale. Il M° Cesare Chiacchiaretta, virtuoso di fisarmonica e bandoneon già vincitore di tre Orpheus Award, accompagnato dalla prestigiosa Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo, si è esibito in un programma che ha celebrato Astor Piazzolla, collegando il grande musicista rioplatense a un altro straordinario musicista e compositore, il francese di origini italiane Richard Galliano.

I due sono legati da un intento comune: innovare, attraverso la sperimentazione, generi musicali tradizionalmente intoccabili e legati ai rispettivi Paesi di appartenenza. Astor Piazzolla, straordinario solista di bandoneon e geniale compositore scomparso trent’anni fa, è l’uomo che ha rivoluzionato il tango e che ha dato nuova vita e nobiltà a questo genere di musica. Richard Galliano, virtuoso della fisarmonica e del bandoneon, compositore, ha al suo attivo più di 50 album e la sua musica spazia in tutti i campi, dalla classica al jazz.

Presenti all’evento la Dirigente del commissariato di Polizia di Spoleto Antonella Fuga Paglialunga e l’Assessore alla Cultura della Regione Umbria Paola Agabiti, la quale ha salutato i presenti affermando: “mi fa molto piacere partecipare a questa serata di grande musica. La vita e la vivacità dei borghi passa attraverso la cultura in tutte le sue espressioni e far vivere i nostri borghi è fondamentale, anche grazie alla musica. Complimenti, quindi, al Sindaco e all’Amministrazione comunale di Castel Ritaldi per il lavoro che sta svolgendo”.

Il concerto ha, infatti, rappresentato il primo di una serie di appuntamenti che vanno a comporre una programmazione estiva ricca e di elevata qualità artistica.

Ad aprire la serata i saluti del Sindaco Elisa Sabbatini che ha ringraziando gli artisti ed elogiandoli per la caratura di livello internazionale ha dichiarato: “la diffusione della cultura in tutte le sue sfaccettature, anche musicale, è certamente uno dei nostri principali obiettivi. La cura e la passione con le quali stiamo lavorando ha l’intento e il desiderio di portare Castel Ritaldi ad essere apprezzata come merita”.

Ha concluso la serata il plauso dell’Assessore alla cultura Veronica Benedetti: “è stato un vero onore ospitare nel nostro bellissimo Borgo artisti di questo calibro ed aver potuto donare alle persone presenti una serata unica nel suo genere e all’insegna della musica di qualità. Ringrazio ancora l’Associazione Italian Accordion Culture per la preziosa collaborazione nell’organizzazione dell’evento”.

Stiamo lavorando affinché questi appuntamenti diventino sempre più frequenti, per portare cultura e buon intrattenimento nei nostri fantastici borghi.