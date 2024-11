Il 4 novembre a Terni e i nuovi Cavalieri dell'Ordine al Merito della Repubblica - Tuttoggi.info

Si è svolta ieri, a Terni, la cerimonia commemorativa del 4 novembre, Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Le celebrazioni per il 4 novembre, giorno della commemorazione dei caduti di tutte le guerre e del ringraziamento ai militari in servizio, in Italia e nelle missioni internazionali all’estero, hanno avuto inizio alle ore 11.30 in Piazza Briccialdi con l’alzabandiera e la deposizione delle corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti.

In Piazza Cornelio Tacito, invece, alla presenza delle Rappresentanze delle Forze Armate e dei Corpi armati e non armati dello Stato, sono stati letti la “Preghiera per la Patria”, il messaggio del Capo dello Stato alle Forze Armate e il messaggio del Ministro della Difesa.

Infine la consegna delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” alla presenza dei sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti.

Elenco insigniti

Cavalieri dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”

Sig. Umberto ALUNNI, residente ad Acquasparta Dott.ssa Serenella BONANNI, residente a Terni Sig. Stefano CIUFFETTI, residente a Terni Col. Dott. Michele LOSAVIO residente a Rieti Dott. Antonello DI RAIMO MARROCCHI, residente a Calvi dell’Umbria Dott. Maurizio FRANCA, residente a Terni Sig. Giorgio GIAVOLI, residente a Rieti Dott.ssa Carla MAZZOCCHIO residente a Terni Dott.ssa Simonetta MIGNOZZETTI, residente a Terni Dott.ssa Silvia RICCETTI, residente ad Amelia Dott. Silverio TAFURO, residente ad Orvieto Ing. Marco TOMASSINI, residente ad Amelia Sig. Sestilio VENTURI, residente a Terni

Grande Ufficiale dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”