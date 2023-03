“I panzer di Hitler”, storia dei carri armati tedeschi nel libro di Jacopo Barbarito

Jacopo Barbarito

Quella raccontata da Jacopo Barbarito è una storia che inizia durante la Grande guerra e che prosegue lungo la Repubblica di Weimar fino al riarmo decretato dal dittatore tedesco.

Il volume (Soldiershop Publishing, in italiano e in inglese, disponibile in eBook e cartaceo in libreria e negli store online), ripercorre l’evoluzione tecnologica e militare di quei decenni, sullo sfondo dei cambiamenti avvenuti in Europa, che porteranno poi allo scoppio del secondo conflitto mondiale.

Il volume “I panzer di Hitler”, 174 pagine con 114 foto, ripercorre lo sviluppo di quegli anni con taglio divulgativo, fornendo materiale utile sia agli appassionati della materia che ai neofiti e ai tanti amanti del modellismo e dei dettagli di mezzi che hanno fatto la storia della guerra nel vecchio continente.