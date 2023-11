I Grifoncelli continuano a vincere e convincere

Un pareggio e tre vittorie per le giovanili del Perugia Calcio, la Primavera sale al terzo posto

l Settore giovanile biancorosso macina prestazioni e risultati: 3 vittorie e un pareggio per i Grifoncelli nel weekend.

Under 15: primo pareggio stagionale (2-2)

Primo pareggio stagionale per l’under 15 di Raschi che fa 2-2 contro il Pineto. Biancorossi che salgono a 16 punti e rimangono in vetta alla classifica a pari merito con il Pescara. Nel prossimo impegno i Grifoncelli affronteranno la Casertana, terzultima in classifica.

Under 16: vittoria e vetta della classifica (4-2)

L’U16 ne fa 4 al Benevento e consolida la vetta della classifica. I ragazzi di Anelli salgono a 13 punti dopo 5 giornate grazie alla doppietta di Perugini e ai gol di Fiorentini e Agnissan. Nella prossima gara i Grifoncelli affronteranno la Vis Pesaro, terzultima a 3 punti.

Under 17: game, set and match (6-0)

U17 a valanga sul Pineto: i biancorossi ne fanno 6 agli abruzzesi prima della sosta. Per i Grifoncelli in gol Rondolini, Barberini, Giordani, Mori e Napolano. I ragazzi di Nasini tornano a vincere dopo un pareggio e una sconfitta e salgono settimi a 10 punti. Prossimo impegno domenica 19 novembre contro il Latina.

Primavera: terzo posto conquistato (3-0)

L’U19 di Formisano continua a stupire: archiviata anche la pratica Salernitana. Tra le mura di casa, il Perugia trova la quarta vittoria consecutiva grazie all’incornata di Lickunas e alla doppietta di Polizzi nel secondo tempo. Tre punti importantissimi per i Grifoncelli che volano terzi in campionato dietro solo a Cesena e Benevento. Prossimo impegno fissato a sabato 11 novembre contro il Cesena.

Riccardo Mancini