I giovani talenti umbri del design protagonisti al Fuorisalone di Milano - Tuttoggi.info

Ribalta nazionale per i giovani talenti umbri del design. Nell’ambito dell’edizione 2025 del Fuorisalone di Milano, che si svolge come ogni anno in concomitanza con la Settimana del Design, l’appuntamento internazionale più importante che riguarda il settore del disegno industriale e dell’arredamento, 15 studenti del NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia (Arianna Antonucci, Alessia Brugnoni, Martina Ciafrini, Martina Del Curto, Andrea Di Pietro, Maria Giulia Ferroni, Francesca Francioli, Alessandro Petrollo, Maria Claudia Scopetti, Anna Maria Vici, Samuele Bugjzi, Loris Kikrri, Isabella Martani, Ludovica Medici e Alexandra Mitu) hanno avuto l’opportunità di presentare nella Sala del Senato dell’Università Statale di Milano i propri lavori.

Nello specifico, i giovani designer si sono cimentati nell’ideazione di una nuova versione di un ristorante per una nota struttura ricettiva in provincia di Firenze, puntando all’estetica e alla valorizzazione della qualità intrinseca dell’opera, e nella creazione di un oggetto in ceramica, metallo, vetro o cristallo da inserirsi in questo stesso contesto.

I 3 progetti presentati sono stati realizzati in gruppo al termine di un percorso che ha coinvolto, nei mesi scorsi, gli studenti del triennio di Interior e & Product Design del centro formativo di eccellenza di Perugia, condotto in collaborazione con lo Studio Simone Micheli Architectural Hero, La Fattoria di Maiano – caso studio per l’elaborazione dei progetti – e l’azienda Marioni.

Luogo: Milano