I commenti dei leader a sinistra: ok al patto col M5s | Salvini: Di Maio disperato chiede aiuto al Pd | Aggiornamenti

L’apertura di Luigi Di Maio ad un’intesa (ma non chiamatela alleanza) con il centrosinistra per le regionali in Umbria ha reso roventi, sin dalla prima mattinata, i telefoni degli esponenti dei partiti, umbri e nazionali.

A Roma si guarda alla possibilità di salvare elezioni che sembravano già perse (e con esse il futuro del Governo giallorosso); in Umbria c’è la preoccupazione dei consiglieri Pd uscenti, che temono di non essere ricandidati, come prevede una delle condizioni dettate dal capo politico del Movimento 5 stelle.

“Mi pare che le parole di Luigi Di Maio rappresentino un fatto nuovo e significativo: un’intesa a livello regionale può essere praticata” commenta all’Ansa il commissario umbro del Partito democratico, Walter Verini. Per il quale l’apertura di Di Maio offre un terreno di confronto reale, considerando che alcuni dei punti erano già stati condivisi dai dem.

E in una nota il segretario nazionale del pd, Nicola Zingaretti, scrive: “Anche in Umbria il confronto può andare avanti. Ci sono tutte le condizioni per un processo nuovo che valorizzi la qualità e metta al centro il lavoro, la sostenibilità e il bene dei cittadini umbri“.

E allora, via libera a confronti ravvicinati che possano portare in brevissimo tempo, così come avvenuto per il governo nazionale, ad un’intesa. A partire dalla volontà di sbarrare la strada a Salvini, obiettivo che però Di Maio non ha citato nella sua lettera aperta a La Nazione.

Ma anche il segretario nazionale di Articolo Uno e neo ministro della Salute, Roberto Speranza, con un tweet saluta con soddisfazione le “parole di buonsenso” di Di Maio. “Una nuova stagione di civismo è la strada giusta per l’Umbria” scrive Speranza.

“Sinistra Italiana è già impegnata in questo percorso sostenendo la coalizione Umbria civica verde e sociale composta da decine di liste civiche” commenta Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana. Quella coalizione che si è formata contro la candidatura di Andrea Fora. Che a questo punto appare sempre più in bilico, sacrificabile sull’altare di quell’intesa tra centrosinistra e Movimento 5 stelle che può ribaltare il pronostico delle regionali in Umbria.

Se la mossa della lettera aperta indirizzata da Di Maio a La Nazione era nota nelle segreterie romane dei partiti dell’attuale maggioranza di Governo, come si vocifera, allora l’accordo anche in Umbria si farà.

Una grande alleanza che sembra non spaventare Matteo Salvini, che da Pontida commenta: “Di Maio è disperato e supplica il Pd per evitare che il M5s possa sparire anche in quella regione. Fortunatamente i cittadini umbri, a differenza degli italiani, potranno votare“. Salvini si dice sicuro che la voglia di cambiamento in Umbria prevarrà: “Non c’è trucco di palazzo che possa evitarlo“.

E dalla Lega umbra arriva il commento di Virginio Caparvi: “I trucchi di palazzo, i Patti per la poltrona, il civismo da ultima spiaggia solo per nascondere simboli impresentabili saranno riconosciuti e bocciati dagli umbri che vogliono cambiare per ridare dignità e una economia solida all’Umbria”. “L’ipotesi dello sbarco in Umbria della sbiadita alleanza giallo-rosso – commenta il segretario regionale leghista – è la dimostrazione che il Movimento 5 Stelle, anche da noi, non ha più intenzione di rappresentare il cambiamento ma si è trasformato, dopo aver assaggiato il Potere, in un Partito Democratico di serie B dove prevale la logica della conservazione delle poltrone e la tutela dei soliti poteri”.

(Articolo in aggiornamento)

