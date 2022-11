Guida senza patente e nasconde cocaina nel veicolo: 30enne denunciato - Tuttoggi

Giovedì 17 novembre, i militari hanno fermato l’uomo in via Narni per un controllo, mentre si trovava alla guida della propria auto. In seguito alla perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 5 grammi di cocaina, e 560 euro, presunto provento dell’attività illecita di spaccio.

Poi la perquisizione del domicilio: qui ulteriori 5.50 grammi della medesima sostanza, 0.5 grammi di hashish, materiale per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino di precisione.

Le sostanze, il materiale e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro; sul veicolo utilizzato, infine, un fermo amministrativo: all’uomo era stata revocata la patente di guida.