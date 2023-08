Gubbio, un'intera notte senz'acqua | Causa lavori stasera rubinetti a secco in 67 vie - Tuttoggi.info

L'erogazione d'acqua sarà sospesa da stasera (3 agosto), a partire dalle 22.30, fino a domattina (venerdì 4 agosto) alle ore 6 | Ecco dove

Lavori di manutenzione straordinaria urgente e non differibile sulla rete idrica di distribuzione. Questi i motivi per i quali sarà sospesa l’erogazione d’acqua, a Gubbio, da stasera (3 agosto), a partire dalle 22.30, fino a domattina (venerdì 4 agosto) alle ore 6.

Nello specifico saranno oltre 65 le vie, strade e piazze dove i rubinetti rimarranno a secco. Ecco l’elenco completo:

Via di Porta Romana;

Via Enrico Fermi;

Via Giuseppe Verdi;

Via Cristoforo Colombo;

Via Pian dei Carpini;

Via Giosuè Carducci;

Via Pier da Palestrina;

Via Benedetto Croce;

Via Catalani;

Via Ferdinando Magellano;

Via Silvio Pellico;

Via Guglielmo Marconi;

Via Nicolò Copernico;

Via Archimede;

Via Pitagora;

Via Cesare Battisti;

Via Via Isacco Newton;

Via Meucci;

Via Isonzo;

Largo Pacinotti;

Via Alessandro Volta;

Via Galileo Galilei;

Via Antonio Salieri;

Via Monteverdi;

Via Montegrappa;

Via Nicolò Machiavelli;

Via Bartolomeo Diaz;

Strada Madonna del Sasso;

Via Marcello Malpighi;

Viale della Vittorina;

Via della Piaggiola;

Via Ugo Foscolo;

Piazzale Giacomo Leopardi;

Via Jacopone;

Via Giuseppe Parini;

Via Compiuta Donzella;

Via Italo Svevo;

Via Aleramo;

Via Luigi Pirandello;

Via S. Lazzaro;

Via Benedetto Nucci;

Piazza S. Bernardino;

Piazza Santa Chiara;

Via Frate Lupo;

Via della Peschiera;

Via Felice Damiani;

Via Gandhi;

Via Francesco Allegrini;

Via dell’Arte dei Merciai;

Via dell’Arte dei Fabbri;

Via dell’Arte dei Calzolari;

Via dell’Arte dei Vasari;

Via dell’Arte dei Muratori;

Via dell’Arte dei Sarti;

Via Zappacenere;

Strada Dritta;

Via Europa;

Via Germania;

Via Francia;

Via Danimarca;

Via Lussemburgo;

Strada di S. Rocco;

Località Cipolleto;

Località Ponte D’Assi;

Via Monteluiano Basso;

Località Villa Fassia;

Strada Santa Maria Maddalena.

Si ricorda inoltre che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente. Umbra Acque resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento h24 al seguente numero verde: 800250445