Gubbio, 25 immobili comunali in vendita | Bando già online - Tuttoggi

Si tratta di terreni, fabbricati e unità immobliari per un valore totale che supera i 2 milioni e mezzo di euro | C’è tempo fino al 15 dicembre per fare domanda

Il Comune di Gubbio, in attuazione del Piano Alienazione e Valorizzazione Immobiliare (PAVI) approvato dal Consiglio, procederà alla vendita di 25 immobili, per un valore totale di 2.591.534 euro.

Tra questi 4 sono terreni edificabili: uno in via dell’Arte dei Falegnami a Gubbio, gli altri rispettivamente a in località Spada, Padule e San Biagio. Altri terreni – ben 12 – sono invece ad uso ad uso agricolo: 7 si trovano a San Martino in Colle mentre gli altri sono a Loreto Basso (voc. Moscella), Vallingegno (Voc. Maitini), Nerbisci, Ghigiano e Sioli. Un ulteriore terreno, costituente area di sedime dell’ex linea ferroviaria Arezzo-Fossato di Vico, risulta inserito tra le “aree agricole” di Semonte.

A seguire vi sono 2 compendi immobiliari: uno costituito da due fabbricati con relativa corte pertinenziale e ubicato in località Nogna (ex scuola di Nogna), l’altro in località San Benedetto Vecchio, costituito da un solo fabbricato (ex scuola di San Benedetto). Tra gli immobili troviamo poi 2 distinte porzioni facenti parte dell’edificio denominato “Palazzo Palmi”, in Via XX Settembre n. 21, e 2 fabbricati, uno in località Morena (ex-scuola di Morena) e un altro, ad uso abitativo, in Via Armanni n. 16 (Quartiere San Pietro).



Ci sono infine una piccola corte di 58 mq circa, adiacente e catastalmente graffata al fabbricato di Via Antonini n. 4, e un’unità immobiliare ad uso abitativo in Via Federico da Montefeltro (già Via Ducale) n. 10.

I soggetti interessati all’acquisto degli immobili dovranno far pervenire domanda di partecipazione alla gara pubblica con relativa offerta entro le ore 12 del 15 dicembre 2021, pena l’esclusione. Sul sito web del Comune è stata pubblicata una pagina con tutte le info sul bando.

Per ulteriori chiarimenti e per ricevere documentazione tecnica e amministrativa ulteriore rispetto alle schede tecniche sintetiche pubblicate, gli interessati potranno anche rivolgersi al Servizio Patrimonio, allo 075/9237.341 o 318. Per effettuare eventuale sopralluogo è necessario prendere un appuntamento allo 075/9237.375.