Guasto alla rete idrica, cantiere notturno a Narni

Saranno eseguiti durante la notte fra oggi e domani i lavori di riparazione della perdita idrica in prossimità di Porta Ternana, lungo la Flaminia in centro storico. Ne ha dato l’annuncio stamattina il sindaco, Francesco de Rebotti, che ha spiegato che Aman, società operativa del Servizio idrico, lavorerà di notte per arrecare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare data l’importanza del tratto viario.

Il traffico, riferisce il sindaco, sarà interdetto dalla Mezzanotte di oggi alle 8 del mattino di domani. La viabilità alterativa è stata così organizzata dall’amministrazione: la bretella del Suffragio sarà percorribile in entrambe i sensi di marcia solo per il passaggio di veicoli in emergenza negli orari dei lavori. Gli altri automezzi potranno entrare al centro storico passando dalla zona di Tre Ponti o provenendo da Berardozzo attraverso via Porta della Fiera. In uscita dal centro storico è utilizzabile la normale viabilità del Suffragio.

