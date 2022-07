Guasto alla cabina elettrica dell'impianto Cerasola, Amelia e altri comuni senza acqua - Tuttoggi

Per questo motivo la SII ha attivato il servizio di autobotti che a breve verranno sistemate per quanto riguarda Amelia in piazza XXI Settembre (fuori porta) ed all’ospedale, ad Attigliano in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti al Comune. Le autobotti si recheranno anche nei centri più piccoli per garantire l’acqua.

Il regolare approvvigionamento idrico dovrebbe avvenire entro le prime ore del pomeriggio. Seguiranno aggiornamenti.

Foto repertorio TO