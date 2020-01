Guasto a Roma Termini, ritardi e treni soppressi: mattinata di passione per i pendolari - Tuttoggi

Sta “tornando progressivamente alla normalità”, come informa Rfi sul proprio sito, la circolazione ferroviaria nel modo di Roma, rallentata dalle 6.55 “per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione di Roma Termini”.

Mattinata di passione per tanti pendolari umbri, con i convogli in arrivo e in partenza dalla Capitale che hanno avuto ritardi anche di 60 minuti. Addirittura, il guasto tecnico ha costretto Trenitalia a deviare o sopprimere alcuni convogli a lunga percorrenza.

Il guasto agli impianti della stazione di Roma Termini è stato riparato ed i treni, da metà mattinata, stanno circolando riallineandosi progressivamente al normale orario.

Pendolari già pronti a chiedere i rimborsi per i disagi subiti.