Guardia di Finanza Gubbio, caserma intitolata al tenente Fidia Discepoli - Tuttoggi

Particolarmente emozionante la partecipazione di Gian Cesare Discepoli, nipote dell’Ufficiale decorato che, unitamente al Gen. Bruno Buratti, ha officiato il tradizionale rito dello svelamento di una lastra marmorea recante la motivazione con la quale, nel 1919, fu tributata al Tenente Discepoli la medaglia d’argento al valor militare per gli atti eroici di cui si rese autore sulle sponde del Piave, nel dicembre del 1917:

“Attaccato da un forte reparto nemico che era sbarcato portando con sé delle mitragliatrici, con fermezza e coraggio mirabili, esponendosi ove maggiore era il pericolo, infondeva slancio nei dipendenti, respingendo l’avversario sulla riva opposta del fiume infliggendo gravi perdite e frustandone il tentativo di costruzione di una testa di ponte”.

Alla cerimonia, conclusasi con la solenne benedizione della caserma da parte del vescovo mons. Luciano Paolucci Bedini e la recita della Preghiera del finanziere, è seguito il concerto della Banda musicale della Guardia di Finanza. Il complesso bandistico, diretto dal Maestro Direttore Col. Leonardo Laserra Ingrosso, è tornato ad esibirsi a Gubbio, nell’ambito della 41ª edizione della manifestazione de “Il Concerto sotto l’albero” – organizzata dal Comune di Gubbio, con il patrocino della Regione Umbria – con un repertorio di musica sacra e natalizia e la partecipazione del mezzosoprano bulgaro Kremena Dilcheva e del tenore Piero Mazzocchetti.

La Banda Musicale della Guardia di Finanza, fondata ufficialmente nel 1926, annovera numerose esibizioni nella regione (più di recente, Spoleto nel luglio 2017, Foligno nel settembre 2019, Gubbio nel gennaio 2020 e, di nuovo, Foligno nel giugno 2022 per la “Quintana della rinascita”), e vanta palcoscenici d’eccezione, quali l’Accademia di Santa Cecilia in Roma, il Teatro della Scala di Milano e il Teatro San Carlo di Napoli, oltre a partecipazioni internazionali di prestigio quali, fra tutte, un emozionante concerto a Ground Zero a New York, luogo simbolo della coscienza nazionale americana dopo i tragici attentati dell’11 settembre 2001.