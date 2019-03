Gualdo Tadino tra i 67 Comuni d’Italia premiati dal Gse per efficienza energetica e sviluppo sostenibile

Gualdo Tadino sempre più Comune da prendere d’esempio a livello regionale e nazionale dal punto di vista dell’efficienza energetica e sviluppo sostenibile.

Proprio ieri (martedì 12 marzo) presso lo stadio “Luzi” il Gestore dei Servizi Energetici (GSE SpA – società del Ministero dell’Economia che in Italia promuove lo sviluppo sostenibile, incentivando le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica), presente all’occasione nelle figure della Dott.ssa Eleonora Egalini (Unità supporto alla PA del GSE) e dell’Ing. Mattia Luca (Unità Conto Termico del GSE), ha consegnato al sindaco Massimiliano Presciutti e alla città di Gualdo Tadino due targhe, la prima apposta allo stadio, la seconda al Palazzetto dello Sport “C.A. Luzi” (arrivata a sorpresa), che riconoscono al Comune di Gualdo Tadino di “aver realizzato interventi di riqualificazione su edifici pubblici, con il vantaggio non solo di ridurre i consumi energetici e abbattere i costi della bolletta elettrica, ma soprattutto di migliorare la qualità della vita di chi frequenta questi edifici e diminuire l’inquinamento atmosferico”.

“Faccio i complimenti al Comune di Gualdo Tadino – ha sottolineato Egalini del GSE – per gli interventi realizzati nelle strutture sportive della città ed il grande lavoro svolto. Solo 4 Comuni in Umbria hanno ottenuto questo ambito riconoscimento. In questo caso gli interventi permetteranno di avere un ambiente migliore per chi usufruisce di questi spazi e di ridurre le spese per il Comune ed il gestore ottenendo risparmi economici non indifferenti”.

Un risultato straordinario considerando che le targhe consegnate in tutta Italia sono state solo 67, di cui 4 solo in Umbria (Gualdo Tadino, Baschi, Sant’Anatolia di Narco e Castiglione del Lago). Per dì più il Comune gualdese è stato l’unico in tutta la regione a poter vantare ben due targhe. La prima, già annunciata, riguarda lo Stadio comunale “Luzi” e gli interventi di riqualificazione degli spogliatoi con interventi di isolamento termico del tetto e installazione di caldaia a condensazione, che hanno fruttato 15.000 euro di incentivi in Conto Termico, anch’essi cumulati con i fondi regionali Por-Fesr. La seconda interessa invece il Palasport “C.A. Luzi” e gli interventi effettuati per la sostituzione della caldaia e delle lampade a led sul campo di gioco e sugli spalti, che hanno fruttato ben 37 mila euro di incentivi in Conto Termico.

“E’ un vero onore ricevere dal GSE questo importante riconoscimento che possono vantare solo 67 Comuni in tutta Italia –ha concluso Presciutti – Oltre al contributo ottenuto dal GSE abbiamo recuperato un’area abbandonata della città da oltre 20 anni, ossia Santa Margherita. Grazie agli introiti ottenuti da quel recupero abbiamo deciso di investire gran parte di quelle risorse in efficientamento energetico nei tre impianti sportivi più importanti della città: stadio, palasport e piscina. Ringrazio anche gli uffici tecnici del Comune che hanno permesso di ottenere questo ambito riconoscimento. Sempre in tema di efficientamento ricordo, inoltre, che la nostra Amministrazione ha investito molto anche nelle scuole, dopo l’efficientamento della Scuola di San Rocco con il nuovo anno scolastico anche il plesso di Cartiere sarà soggetto a degli interventi in questo senso”.

