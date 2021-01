Gualdo Tadino, incontro Comune-Umbra Acque | Ecco il Piano interventi 2020-2023 - Tuttoggi

L’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino, nei giorni scorsi, ha incontrato i vertici di Umbra Acque per fare il punto sul Piano di interventi 2020-2023.

Investimenti per 1,7 milioni di euro

La società che gestisce il servizio idrico integrato, in questo territorio, ha investito ed investirà nei prossimi anni (dal 2020 al post 2023) una cifra di ben 1,7 milioni di euro circa, tra il Piano di interventi 2020-2023 nel Comune, che ammonta a 1.162.898 euro e gli interventi relativi al piano perdite (relative al solo anno 2020) per 485.000 euro.

Piano interventi 2020-2023

Nello specifico Umbra Acque ha destinato la cifra di 1.162.898 euro per i seguenti interventi:

rifacimento distribuzione tratto vecchia Flaminia (135.000 € – lavori in corso)

Rifacimento tratto adduzione e distribuzione loc. Morano Madonnuccia (5.000 € – lavori terminati)

Realizzazione di collettore fognario in Loc. Vaccara (15.000 € – lavori terminati)

Sostituzione tratto di acquedotto da S. Croce a Osteria Cerasa (472.000 € – lavori in corso)

Sistemazione collettore fognario Loc. Biancospino lungo torrente Feo (240.000 € – Affidamento lavori)

Rifacimento tratti rete distribuzione in Strada Ponte Cartiere (100.000 € – lavori da avviare)

Rifacimento tratti rete distribuzione in Strada Santa Lucia (150.898 € – lavori da avviare)

Rifacimento tratti rete distribuzione in Strada Moscardino (45.000 € – lavori da avviare).

A questi si aggiungono poi i lavori già terminati che riguardano: collegamento fognatura della zona industriale con il collettore recapitante al depuratore Gualdo Tadino; messa in esercizio delle reti di distribuzione P.I.R realizzate dopo il terremoto del 1997 nelle frazioni di Cerqueto e San Pellegrino; rifacimento adduzione serbatoio Osteria-Cerasa; sostituzione tratto condotta idrica Via Rubegni e condotta idrica Ponte Vaccara.



Interventi Piano perdite 2020

Gli interventi del Piano Perdite per l’anno 2020 (485.000 €), invece, riguardano:

Viale Don Bosco (95.000 € – con asfaltatura)

Via Flaminia Vecchia (120.000 € – lavori in corso)

Zona Caprara (100.000 € – lavori in corso)

Ponte Cartiere (170.000 € – consegnato)

Interventi manutentivi, gestionali e Casa dell’Acqua

Durante l’incontro con l’Amministrazione Comunale Umbra Acque ha poi fornito altri importanti dati riguardanti gli interventi manutentivi: nel 2020 si sono registrati 478 interventi alla rete idrica, 55 interventi alla rete fognaria, 45 interventi agli impianti e 39 interventi di manutenzione straordinaria (reti e impianti).

Tra gli interventi gestionali in corso nel territorio ci sono invece: il risanamento fognatura viale Don Bosco (mediante tecnica senza scavo – relining), il risanamento della fognatura di via della Rocchetta, il rifacimento della fognatura di Via Mancini, la sistemazione dell’acquedotto in Loc. Roveto e la sostituzione dell’acquedotto in loc. Rasina.

Infine, per la Casa dell’Acqua i dati del 2020 parlano di 52,00 mc di acqua erogata, mentre come dati ambientali, sempre relativi all’anno scorso, si sono registrati dei risparmi per 1,39 Tonnellate di plastica non utilizzata, 8,42 Tonnellate di greggio non consumato e 5,20 Tonnellate di C02 non immessa nell’ambiente.

“Proseguono nel rispetto dei tempi stabiliti dal programma – sottolinea il sindaco Massimiliano Presciutti – gli interventi nel Comune di Gualdo Tadino, ai quali si aggiunge una disponibilità di inserire anche diversi possibili interventi non presenti nel piano medesimo. In questi anni si è instaurata con Umbra Acque un’opera sinergica che ci ha consentito di dare risposte concrete a problemi annosi e, allo stesso tempo, ha permesso di ridurre le perdite recuperando diversi litri al secondo. Questo modo di agire proseguirà nello spirito di buona collaborazione con lo scopo di dare risposte puntuali ai bisogni dei cittadini utenti”.