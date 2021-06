Gualdo Cattaneo, rettile non autoctono al Fosso casa Mancino

L'animale notato da escursionisti che hanno segnalato ai carabinieri

Serpente non autoctono avvistato a Gualdo Cattaneo. L’allarme da parte del sindaco Enrico Valentini, che annuncia come l’avvistamento sia avvenuto a Grutti, nei pressi del Fosso casa Mancino. A notare l’animale, escursionisti.

Accertamenti in corso a Gualdo Cattaneo

Sono in corso accertamenti della locale stazione dei carabinieri e dei carabinieri forestali, per approfondire la situazione. “In attesa di accertamenti da parte delle autorità preposte – spiega Valentini – si prega di prestare la massima attenzione nelle escursioni nei pressi della località segnalata. In caso di avvistamento contattare il 112“.