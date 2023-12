Grifoncelli, turno da incubo: vince solo l’Under 15

La Primavera ne rimedia 4 dal Cesena, pesanti passivi anche per Under 16 e Under 17

In un fine settimana caratterizzato dal deludente pareggio del Perugia contro la Vis Pesaro, arrivano anche brutti segnali dal settore giovanile.

Il Cesena U19 ne fa 4 ai Grifoncelli allenati da Formisano. Perdono anche l’under 16 e l’under 17G gli unici a salvarsi sono i giovani allenati da Raschi.

Tonfo Primavera

L’under 19 guidata dal coach Formisano subisce una pesante sconfitta sul campo del “Rognoni” di Cesena. Già nei primi 30 minuti, la partita prende una piega negativa con la capolista che si porta in vantaggio grazie a una rete di Coveri, capocannoniere del girone. La situazione peggiora ulteriormente con la doppietta di Castorri nel secondo quarto d’ora. Nella ripresa, Ghinelli aggiunge il quarto gol dopo soli 8 minuti e chiude definitivamente la gara. Questa vittoria conferma il Cesena come la squadra da battere e una potenziale candidata alla promozione diretta con tre punti preziosi.

Il Perugia rimane saldamente in zona play-off e si prepara per un altro importante match contro il Napoli al “Paolo Rossi” nel prossimo fine settimana.

Under 16: sconfitta pesante (2-5)

All’under 16 allenata da Anelli non bastano i gol di Bellali e Agnissan: la Turris espugna il centro sportivo “Paolo Rossi”. Nonostante le due sconfitte nelle ultime tre partite, il Perugia rimane in vetta alla classifica a parimerito insieme all’Ancona. Ora paursa per i grifoncelli che torneranno in campo il 14 gennaio 2024 in casa del Pescara.

Under 17: troppo Foggia per i biancorossi (1-3)

Dopo cinque vittorie consecutive, l’under 17 allenata da Nasini cade in casa del Foggia e scivola al terzo posto in classifica a 22 punti a parimerito con il Monterosi Tuscia. I grifoncelli ora sono chiamati ad un ultimo sforzo prima della pausa natalizia, domenica 17 dicembre contro l’Audace Cerignola.

Under 15: Castroreale regala i tre punti (1-0)

All’under 15 allenata da Raschi basta il gol di Castroreale per archiviare la pratica Foggia. Grazie a questi tre punti, i biancorossi salgono a quota 29 punti e allungano a +4 sull’Arezzo secondo. Nel prossimo impegno, fissato per il 17 dicembre, i grifoncelli ospiteranno l’Audace Cerignola, settimo a 16 punti.

Riccardo Mancini