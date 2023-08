Grifo tra C e (poche) speranze di B, congelati abbonamenti e maglia

Tutto fermo fino al giudizio del Consiglio di Stato del 29 agosto, giorno del presidio degli Ultras sotto la Curva Nord

In questa tribolatissima estate dei tifosi del Perugia, l’incertezza sul campionato di competenza, oltre, di fatto, alla campagna acquisti, ha bloccato anche gli abbonamenti e persino la nuova maglia.

L’AC Perugia ha confermato che gli abbonamenti sono al momento fermi “perché vincolati al campionato di competenza”, cono la Siae che attribuisce un codice univoco che non può essere cambiato una volta iniziata la vendita.

Stesso discorso per la nuova maglia di gara, vincolata alla categoria, “perché gli spazi per i partner variano nella forma e nelle dimensioni”.

Tutto congelato, quindi, fino al 29 agosto, giorno in cui è fissata l’udienza sull’appello del ricorso presentato al Consiglio di Stato dal Perugia per chiedere la riammissione in B al posto del Lecco. Lo stesso in giorno in cui, alle 21, i tifosi si sono dati appuntamento per un presidio sotto la Curva Nord, invitando anche al confronto il presidente Massimiliano Santopadre.