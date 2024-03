Grifo senza artigli, Finotto porta la Carrarese a +5 | Pagelle

Il Perugia tiene il campo, ma non è quasi mai pericoloso. Al 90esimo arriva il gol vittoria dei padroni di casa

Un gol di Finotto al 90esimo consente alla Carrarese di battere il Perugia e di allungare a 5 punti il vantaggio sui biancorossi nella corsa per il terzo posto. I Grifoni hanno tenuto bene il campo, ma si sono resi pericolosi poche volte. E alla fine tornano dalla trasferta in terra toscana senza neanche un punto.

Partita piacevole in avvio, con conclusioni da una parte e dell’altra, che tuttavia non impensieriscono i due portieri. Il primo intervento complicato lo compie Adamonis, che al 41′ sventa la conclusione di Coppolaro.

Nel recupero ancora l’estremo difensore del Grifo è chiamato a bloccare il piatto tentato da Cicconi nel cuore dell’area, senza forza, né precisione.

In avvio di ripresa i padroni di casa vanno vicini al vantaggio con l’incursione di Zanon, respinta da Adamonis; Finotto spedisce poi fuori il tentativo di ribattere a rete.

Il Perugia si rivede dalle parti di Bleve con Matos, che però calcia centralmente.

Al 15′ Formisano cambia tutto il reparto offensivo. Il Perugia ora è schierato con Ricci dietro al terminale d’attacco Sylla. Ma è ancora la Carrarese poco dopo a rendersi pericolosa, con Adamonis ancora attento a sventare la conclusione aerea di Cicconi.

Sylla si ritrova solo davanti a Bleve sul lancio di Ricci e calcia alto, ma l’attaccante era partito da posizione irregolare.

Al 90esimo sono però i padroni di casa a passare: Paz recupera su Panico, ma Belloni serve a Finotto il pallone che vale la vittoria per la Carrarese.

Tabellino e pagelle

Carrarese – Perugia 1-0

45′ st Finotto (C)

Carrarese: Bleve 6; Coppolaro 6, Di Gennaro 6.5, Imperiale 6.5; Zanon 6 (30′ st Grassini 6), Capezzi 6 (48′ st Zuelli sv), Della Latta 6, Cicconi 6.5 (30′ st Belloni 6.5); Finotto 7, Panico 6; Capello 5.5 (39′ st Palmieri sv). All. Calabro 6.5.

Perugia: Adamonis 7; Mezzoni 6, Lewis 6, Vulikic 5 (46′ st Cudrig sv); Paz 6, Iannoni 6 (38′ st Bartolomei sv), Torrasi 5.5, Kouan 5 (46′ st Vazquez), Cancellieri 6; Matos 6 (15′ st Ricci 6), Seghetti 5.5 (15′ st Sylla 5). All. Formisano 5.5.

La partita dei Grifoni

Adamonis 7: salva due volte il Grifo, poi deve capitolare al 90esimo.

Mezzoni 6: partita senza sussulti.

Lewis 6: tiene il reparto, pur con qualche affanno. Ma alla fine la porta non resta inviolata.

Vulikic 5: non dà sicurezza (46′ st Cudrig sv).

Paz 6: in avvio è il più vitale, soprattutto in fase di spinta. Nell’azione del gol si oppone a Panico.

Iannoni 6: poche incursioni, più attento a contenere che a proporre (38′ st Bartolomei sv: si rivede in campo in un finale che brucia).

Torrasi 5.5: Grifo a basso regime.

Kouan 5: senza strappi, più impegnato a contenere (46′ st Vazquez).

Cancellieri 6: in avvio è proposito sulla fascia, poi si perde,

Matos 6: una conclusione, senza convinzione. Però ha dato segnali di ripresa, fino alla sostituzione, apparsa affrettata per quanto si era visto (15′ st Ricci 6: nel finale mette Sylla solo davanti al portiere avversario, partito però da posizione di fuorigioco).

Seghetti 5.5: stavolta i suoi guizzi non ci sono stati. E il mister lo tiene in campo poco più di un’ora (15′ st Sylla 5: non è in condizione, come si vede quando, pur in fuorigioco, calcia fuori il pallone di Ricci. Il Perugia ha bisogno del suo centravanti).

All. Formisano 5.5: l’obiettivo dichiarato era andare a vincere, ma per quanto visto in campo il Perugia è sembrato accontentarsi di un pareggio. E alla fine non è arrivato neanche quello.