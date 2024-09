Grifo e arbitro in bambola, il Rimini passa al Curi 4-1

Un Perugia imbambolato ne prende 4 al Curi dal Rimini, guidato da uno scatenato Cernigoi, autore di una doppietta e propiziatore della rete di Ubaldi. Perugia che ha giocato 80 minuti con l’uomo in meno, per l’espulsione di Matos per proteste. Con l’arbitro Bozzetto di Bergamo che si è reso protagonista, in negativo per i Grifoni, in almeno tre episodi in area ospite.

Ma questo non può rappresentare un alibi Formisano e il suo Perugia spento e confusionario, così come la carenza di attaccanti arruolabili.

La partita

Primo tempo caratterizzato dagli episodi, che però, pur gravi e determinanti, non possono rappresentare un alibi per un Grifo in bambola.

Dopo una conclusione di Mezzoni che spaventa Colombi, al primo affondo gli ospiti passano con Cernogoi, abile a ribadire in rete dopo essere stato murato da Angella.

Il Perugia accusa il colpo e all’11’ si ritrova con un uomo in meno: l’arbitro Bozzetto estrae il rosso diretto nei confronti di Matos, che eccede nelle proteste, apparse in realtà legittime anche se eccessive, per una trattenuta in area subita da Bacchin.

Al 27′ Colombi sventa un missile su punizione di Bartolomei, ma quattro minuti dopo gli ospiti raddoppiano con Ubaldi, che insacca sulla respinta goffa di Gemello sulla conclusione dello scatenato Cernigoi.

Prima del riposo ancora proteste dei Grifoni: prima per un colpo subito da Di Maggio, che cade in area ospite, poi per un tocco di mano di Giraudo, con l’arbitro che incredibilmente fa proseguire.

Il Perugia prova a trovare l’episodio che può riaprire una gara che sembra già segnata, ma è il Rimini a sfiorare il tris con Langella, che prima colpisce il palo e poco dopo fallisce di poco la conclusione.

Il 3-0 non tarda ad arrivare e lo sigla al 19′ ancora Cernigoi, di testa, dopo aver mancato una facile conclusione nel cuore dell’area perugina.

Il Perugia ha un sussulto di orgoglio con Cisco, che prima trova la risposta di Colombi e poi dal limite dell’area sfodera un sinistro rasoterra che si infila nell’angolo alle spalle del portiere ospite.

La conclusione di Palsson sfiora il palo. Non sbaglia invece Garetto, che con un pallonetto beffa Gemello e sigla la quarta rete per il Rimini.

Nel recupero Gemello nega ad Accursi la rete della manita.

Tabellino e pagelle

Perugia – Rimini 1-4

4′ pt e 19′ st Cernigoi (R), 31′ pt Ubaldi (R), 26′ st Cisco (P), 38′ st Garetto (R)

Perugia: Gemello 5, Mezzoni 5.5, Angella 5, Giraudo 5, Cisco 6, Bartolomei 6 (10′ st Ricci 5.5), Torrasi 5 (30′ st Palsson 6), Lisi 5 (1′ st Polizzi 5.5), Di Maggio 5 (1′ st Giunti 5.5), Matos 4, Bacchin 5 (22′ st Amoran 5.5). All. Formisano 5.

Rimini: Colombi 6.5, Cinquegrano 6 (1′ st Bellodi 6), Gorelli 6, Lepri 6.5, Semeraro 6 (30′ st Falbo sv), Langella 6.5, Megelaitis 6.5, Fiorini 6, Garetto 7, Cernigoi 8.5 (40′ st Accursi sv), Ubaldi 6.5 (1′ st Parigi 6). All. Buscè 7.

Arbitro Bozzetto di Bergamo 4.