Grifo, dopo la difesa si smantella l’attacco. Poi si passa al centrocampo

Di Serio e Sulejmani verso la Lazio, da cui è in arrivo il regista della Primavera Bertini | Si attende un tesoretto dalla cessione di Santoro

Prima la difesa. Con le partenze di Sgarbi, Casasola e Curado, svincolati con rescissione del contratto. Poi si è passati agli attaccanti, in questo caso con la prospettiva di fare (un po’) cassa e si avere in cambio qualche contropartita tecnica, sull’asse Perugia – Roma (sponda Lazio).

In attesa del giudizio del Consiglio di Stato per sapere in quale campionato giocherà il Perugia il prossimo anno (una telenovela che ha ormai stufato anche tanti tifosi biancorossi) il Grifo di Baldini è in cerca di una sua configurazione.

Terminata la prima parte della preparazione, con le prime indicazioni dalle amichevoli estive, si attendono operazioni in entrata. Anche se al momento i titoli sono più per le partenze.

Asse Santopadre – Lotito

La Lazio ha messo gli occhi su due giovani attaccanti del Perugia, che in prospettiva potrebbero far bene. Il promettente Flavio Sulejmani, sempre nel giro delle nazionali giovanili dell’Albania, ha ben figurato anche in queste prime uscite del Grifo di Baldini. E Giuseppe Di Serio, che lo scorso anno ha trovato poco spazio con Castori ma che, per l’età e non solo, è il giocatore del reparto offensivo che ha mercato. La Lazio vuole prelevarlo a titolo definitivo (c’è da riconoscere un indennizzo al Benevento) per poi farlo maturare girandolo in questa squadra dove possa giocare con continuità. Non è escluso anche un ritorno in questo modo a Perugia, anche se la società biancoceleste preferirebbe fargli fare le ossa in B.

Un’operazione complessiva che, oltre a soldi per le casse biancorosse, porterebbe a Perugia il capitano e regista della Lazio Primavera Marco Bertini (spesso aggregato da Sarri al gruppo della prima squadra) e il portiere Marius Adamonis (per sostituire Furlan tra i pali).

Il centrocampo

E oltre alle solite sirene per Kouan (un anno fa, per lui, si parlava di un possibile approdo in Serie A alla Cremonese, ora lo cercano club di B, non di primissima fascia ), il giocatore biancorosso che ha effettivamente più mercato è Simone Santoro, maturato molto nell’ultima stagione a Perugia. Il Palermo chiama, il Perugia, fissato il prezzo, vuole ottimizzare al massimo la vendita di un calciatore che però, in C, potrebbe fare la differenza in una squadra ambiziosa, che vuole tornare subito tra i cadetti. Palermo, oltre ad essere una pizza prestigiosa, rappresenta anche il club nelle cui giovanili Santoro è cresciuto.

Hanno manifestato la volontà di restare a Perugia Bartolomei (dopo una stagione non esaltante) e Iannoni (che spera di trovare finalmente spazio con la maglia del Grifo).

In difesa

Dopo le partenze eccellenti (della vecchia guardia resta Angella), per la difesa si fanno i nomi del centrale Raul Morichelli (giovane scuola Roma, per lui anche una chiamata in Europa League con Fonseca in panchina, per poi finire al Paok in Grecia) e il terzino destro Luca Calapai (svincolato dal Crotone).