Grifo: Comotto a Perugia nel giorno dei saluti di Oddo, Goretti e Pizzimenti

Gianluca Comotto a colloqui allo stadio Curi con Massimiliano Santopadre. Quando ancora non è stato ufficializzato il suo incarico di direttore generale del Grifo, l’ex responsabile del settore giovanile della Fiorentina è arrivato a Perugia per costruire la squadra con cui provare a risalire subito in Serie B.

Per Massimiliano Santopadre (anche oggi contestato dai tifosi con uno striscione affisso allo stadio che lo “invita” ad andarsene) Comotto rappresenta anche la carta per cercare di placare la piazza. Comotto, ex capitano del Grifo, è molto amato dalla Curva Nord.

I saluti di Goretti e Pizzimenti

Comotto arriva a Perugia nel giorno dei saluti del direttore dell’area tecnica Roberto Goretti e del direttore sportivo Marcello Pizzimenti. Rottura che era già nell’aria e che l’A.C. Perugia ha ufficializzato con una nota proprio mentre Santopadre era a colloquio con Comotto.

“A.C. Perugia Calcio – la nota della società – comunica di aver risolto consensualmente il rapporto lavorativo con il direttore dell’area tecnica Roberto Goretti e con il direttore sportivo Marcello Pizzimenti augurandogli il meglio per il loro futuro.

Sotto la loro gestione tecnica, grazie alla loro professionalità, il Perugia ha ottenuto importanti successi come la vittoria del campionato di Lega Pro prima divisione, la Supercoppa di Lega Pro e i 4 playoff raggiunti nel campionato cadetto“.

La nota si conclude con le parole di Santopadre: “Cari Roberto e Marcello, il calcio ci ha portato ad un destino crudele ma nulla potrà mai far venire meno la grandissima stima umana e professionale che nutro per voi!

Le parole potrebbero essere tante di più ma noi porteremo sempre dentro il periodo trascorso insieme. Vi auguro le migliori fortune per il prosieguo della vostra carriera”.

Via Oddo

Due righe scarne, invece, avevano dato la notizia dell’addio di Massimo Oddo, pur legato ancora un altro anno contrattualmente al Grifo: “A.C. Perugia Calcio comunica di aver risolto consensualmente il legame contrattuale con l’allenatore Massimo Oddo.

La Società augura a mister Massimo Oddo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale“.

Esito scontato, dopo l’esonero all’inizio del girone di ritorno, la nuova chiamata sulla panchina del Grifo per le ultime tre partite e il mancato nuovo esonero prima del doppio spareggio con il Pescara. Esonero, quest’ultimo, saltato per l’indisponibilità di altri allenatori a guidare il Grifo in corsa per due sole partite così determinanti.

Nodo allenatore

Per la panchina del Grifo il nome caldo è quello di Fabio Caserta, l’uomo che ha portato in B la Juve Stabio con un ruolino da record.

L’incontro per l’accordo si sarebbe dovuto tenere già martedì, ma Caserta ha atteso per una possibile chiamata da Lecce, dopo l’esonero di Liverani. La panchina pugliese sembra però destinata a uno tra Eugenio Corini e Rolando Maran (si è parlato anche dell’ex ct della Nazionale Donadoni).

E quindi Caserta può accomodarsi ancora in C, ma in una piazza storica e ambiziosa com’è quella di Perugia.