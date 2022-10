Grifo, Castori-bis senza Giannitti dopo la rottura con Santopadre VIDEO

Divergenze tra ds e presidente che non riguarderebbero il ritorno di Castori, che era stato scelto da Giannitti per puntare su quella difesa a tre che aveva fatto tanto bene l’anno prima. Quanto, piuttosto, i nodi venuti al pettine con la scelta di Baldini di alzare bandiera bianca dopo la sconfitta contro il Sudtirol, la terza in altrettante partite.

Castori, arrivato a Perugia a metà mattinata da Napoli, dove con il suo staff era ospite della società partenopea e dell’allenatore Spalletti, è rimasto all’interno dello stadio Curi, dove alle 15,30 guiderà l’allenamento dei Grifoni, a porte chiuse.

Il presidente Santopadre ha invece lasciato in auto la sede del Perugia intorno alle 14.

Quanto al nome del prossimo direttore sportivo, ne sono circolati alcuni legati a personaggi che sono stati visti al Curi negli ultimi giorni. Aspetto però questo abbastanza normale tra gli addetti ai lavori, che vanno a visionare giocatori continuamente.

Non trova invece conferme la voce, circolata in mattinata, di un possibile ritorno di Gianluca Comotto con una veste nuova.