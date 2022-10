Castori nella sede del Perugia, in bilico la posizione di Giannitti | Aggiornamenti

Il tecnico di San Severino Marche vuole garanzie sulla conduzione tecnica: carta bianca, per cercare di risollevare il Perugia, all’ultimo posto. Possibile che a pagare questa situazione possa essere il ds Giannitti. Insomma, la situazione, in quella polveriera che è oggi il Perugia Calcio, sembra in evoluzione di ora in ora.

Poco prima delle 13 sono arrivati anche in sede i calciatori Rosi e Angela, il capitano.

Confermato, ufficiosamente, l’addio di Giannitti. Anche se ancora non sono ben definite le modalità. Il direttore sportivo era scuro in volto, certamente lui non avrebbe voluto mollare.

Il presidente Santopadre è uscito in auto intorno alle 14. Castori è ancora dentro. Aspetterà i giocatori, che alle 15,30 si alleneranno allo stadio Curi (al centro sportivo Rossi si sta effettuando la risemina dell’erba dei campi) a porte chiuse.

Santopadre fuori dalla sede del Perugia Calcio Castori al telefono fuori dalla sede del Perugia

(Notizia in aggiornamento)