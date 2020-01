Grave incidente, coinvolte 2 auto | 3 feriti, uno estratto dalle lamiere dai VVF - Tuttoggi

Nella mattina di oggi si è verificato un grave incidente tra due autovetture in via Natta. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto, due auto sono entrate in collisione; l’impatto è stato violento e, nella dinamica dello schianto, tre persone sono rimaste ferite.

Ad avere la peggio è stato un uomo per il quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che lo hanno estratto dalle lamiere. Dopo aver recuperato il paziente, i caschi rossi lo hanno affidato ai sanitari del 118 che hanno provveduto al trasferimento al Pronto Soccorso in codice rosso.