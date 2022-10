Gravato da una condanna per furto a Milano, si fa beccare a Foligno

L'arresto nel corso de controlli

Condannato per furto a Milano, trovato in giro per il centro di Foligno. A trovarlo i carabinieri, che nelle ultime settimane hanno intensificato i controlli sul territorio, con particolare riguardo alla prevenzione dei reati contro il patrimonio e soprattutto dei furti in danno di private abitazioni.

L’uomo si aggirava da solo

Nel corso di tale attività l’attenzione dei militari della Nucleo Operativo e Radiomobile di Foligno è stata richiamata dal comportamento assunto da un soggetto che, da solo, si aggirava nel centro abitato di Foligno. I Carabinieri dopo averlo seguito nei movimenti hanno proceduto al suo controllo verificando trattarsi di un cittadino non residente in questo centro e privo di documenti.