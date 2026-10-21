Grande successo all’IC Spoleto 2 per gli Erasmus Days: “Apprendimento e crescita: competenze per il futuro” - Tuttoggi.info

Il 16 ottobre l’Istituto Comprensivo Spoleto 2 ha celebrato la dimensione europea della scuola con un ricco programma di laboratori, workshop per gli studenti e un partecipato incontro di presentazione rivolto alle famiglie.

Un’intensa giornata all’insegna dell’innovazione didattica, dell’internazionalizzazione e del forte legame con la comunità locale. In occasione degli Erasmus Days 2026, giunti alla loro decima edizione europea e che per il nostro Istituto segnano la quinta partecipazione dal conseguimento dell’Accreditamento nel 2022, l’IC Spoleto 2 ha aperto le proprie porte per raccontare come il programma europeo sia diventato un vero e proprio motore di crescita per l’intera comunità scolastica, accompagnato dallo slogan “Apprendimento e crescita: competenze per il futuro”.

L’incontro con i genitori ha rappresentato il coronamento di un articolato calendario di iniziative che ha visto protagonisti tutti gli alunni dell’Istituto: dalle coinvolgenti attività in metodologia CLIL per le scuole di ogni ordine, dall’Infanzia alla Secondaria di Primo Grado, fino ai percorsi della Secondaria con i laboratori formativi insieme agli esperti del territorio e in collaborazione con il Comune di Spoleto, e le iniziative di donazione e ideazione del logo per l’ampliamento della biblioteca Manzoni e la nascita di quelle Pianciani e Pascoli.

Alle ore 16:00, presso l’aula magna dell’Istituto, si è tenuto un gremito incontro di presentazione aperto alle famiglie, pensato per condividere traguardi, esperienze e prospettive future dei progetti europei. L’evento si è aperto con un suggestivo saluto musicale curato dai docenti di fiati dell’Istituto, a cui sono seguiti i saluti istituzionali: il dirigente scolastico, Andrea Proietti ha sottolineato il valore strategico e trasversale della dimensione europea nella didattica quotidiana. L’assessora all’Istruzione Luigina Renzi ha evidenziato la proficua sinergia tra la scuola e il Comune di Spoleto nel favorire lo sviluppo delle competenze dei giovani, illustrando anche i progetti Erasmus promossi dall’Amministrazione comunale. A seguire la prof.ssa Vecchietti, referente Erasmus dell’Istituto, ha tracciato la visione complessiva del progetto d’Istituto, spiegando come il progetto rappresenti un facilitatore naturale per lo sviluppo delle competenze chiave dei ragazzi. All’incontro hanno presenziato anche il professor Lucidi, i rappresentanti delle altre scuole cittadine e le realtà associative locali, a testimonianza di una comunità educante coesa e in continua rete.

Uno dei momenti più emozionanti del pomeriggio è stato il collegamento internazionale con la prof.ssa Clotilde Verat dal collège Victor Hugo di Besançon (Francia), istituto partner che ha ospitato alunni e docenti lo scorso anno e che la scuola avrà il piacere di accogliere a Spoleto nel mese di aprile 2027. Durante l’incontro ampio spazio è stato riservato alle voci dei diretti protagonisti. Gli studenti che hanno preso parte alle mobilità internazionali, ben 74 alunni coinvolti in questi anni di accreditamento, hanno raccontato con entusiasmo la propria esperienza, descrivendola come un’opportunità straordinaria di crescita personale e linguistica. A seguire, sono intervenuti i docenti protagonisti delle esperienze all’estero: Il prof. Gioia ha raccontato l’efficacia dei corsi di formazione CLIL e la loro immediata ricaduta positiva sulle lezioni quotidiane; la prof.ssa Petriola ha rimarcato la forte valenza inclusiva della mobilità trasformativa, risorsa preziosa anche per gli alunni con bisogni educativi speciali; la prof.ssa Giustini ha condiviso i frutti delle esperienze di Job Shadowing, focalizzate sul confronto dinamico tra le metodologie didattiche europee.La celebrazione degli Erasmus Days è stata anche l’occasione per presentare ai genitori le più recenti novità dell’offerta formativa dell’Istituto. La prof.ssa Brunetti ha illustrato il percorso di nascita e sviluppo delle biblioteche scolastiche, nuovi spazi di apprendimento, concepiti come veri e propri “passaporti per il futuro” e centri di innovazione didattica. A seguire la prof.ssa Ruggiero, referente Cambridge della secondaria di 1° grado ha presentato ufficialmente le Sezioni Cambridge, attive da quest’anno scolastico per le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° grado, offrendo un percorso d’eccellenza per il potenziamento della lingua inglese fin dai primi anni di scolarizzazione.

L’evento si è concluso con un vivace e partecipato dibattito con i numerosi genitori presenti, che hanno espresso vivo interesse e apprezzamento per le molteplici opportunità formative offerte dall’Istituto Comprensivo Spoleto 2, sempre più impegnato a preparare ragazze e ragazzi consapevoli, aperti al mondo e pronti per le sfide di domani.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Spoleto, a tutti gli Enti e Associazioni del territorio, agli esperti, ai docenti, al personale scolastico e a tutte le famiglie che hanno partecipato rendendo questa giornata un fondamentale momento di condivisione e festa.

Luogo: Istituto comprensivo Spoleto2, Via Arpago Ricci, 8, SPOLETO, PERUGIA, UMBRIA