Giudice di Pace, dal 2017 oltre 2000 procedimenti gestiti dall'ufficio di via Cavour - Tuttoggi.info

Il sindaco Stirati soddisfatto "Evitiamo da 6 anni ai cittadini di andare in Tribunale, arrivando spesso a una conciliazione tra le parti che evita spese per migliaia di euro”

Sono oltre 2mila le pratiche che l’ufficio del Giudice di Pace di Gubbio ha gestito dal 2017, anno in cui è tornato in funzione.

Solo nel 2022 hanno avuto luogo 398 procedimenti civili e 16 penali mentre all’agosto 2023 sono state 351 le pratiche civili gestite e 23 penali. In questi uffici si affrontano cause relative a interessi legati al ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali, beni mobili di valore non superiore a 5mila euro ma qui arrivano anche privati che hanno necessità di definire i reciproci rapporti in relazione ai confini dei terreni, chi vuole chiarire e definire modalità d’uso di servizi condominiali e anche mobbing sul lavoro, diffamazione e minaccia, lesioni non gravi e percosse.

Non sono solo gli eugubini a recarsi negli uffici di via Cavour: i servizi del Giudice di Pace di Gubbio coprono infatti anche i territori di Gualdo Tadino, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e Pascelupo, Pietralunga, i cui Comuni partecipano alle spese di gestione tramite convenzione.

“Il nostro Ente – sottolinea il sindaco di Gubbio Filippo Stirati – investe molto su questo servizio. Tutta la competenza infatti è comunale: solo per citare il 2022, per la gestione di sede e competenze, il Comune di Gubbio ha speso in un anno quasi 100 mila euro. Le materie per le quali il Giudice è competente evitano ai cittadini di andare in Tribunale e molto spesso si arriva alla conciliazione tra le parti evitando spese di migliaia di euro, permettendo così agli utenti di risolvere controversie in maniera agevole. E’ un servizio importante e molto utilizzato, riportato a Gubbio dopo che ci era stato tolto, in grado oggi di agevolare tantissimo la vita e risolvere le problematiche dei nostri cittadini”.

Gli Uffici del Giudice di Pace, nel sottopassaggio di via Cavour, sono aperti dalle 9 alle 12.30 dal lunedì al venerdì, ogni lunedì si tengono le udienze civili e il terzo giovedì del mese quelle penali.