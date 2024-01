Giro d’Italia, c’è il Comitato di tappa | I nomi e i compiti

Nomi e compiti del Comitato di tappa in vista dell'arrivo del Giro d'Italia il prossimo maggio per la Foligno - Perugia

Il Comune di Foligno si prepara al Giro d’Italia. La più celebre corsa ciclistica italiana, nella sua 7° tappa, partirà da Foligno e arriverà a Perugia il prossimo 10 maggio e per arrivare pronti a questo appuntamento è necessario procedere ad alcuni adempimenti.

Il Comitato d’onore con Perugia

Il Comune di Foligno dovrà procedere, con Perugia, all’istituzione di un Comitato d’onore e intanto ha proceduto all’istituzione del Comitato di Tappa e alla redazione di un Piano operativo generale.

I nomi del Comitato di tappa

Il Comitato sarà presieduto dal sindaco Stefano Zuccarini. Per l’organizzazione generale ci saranno: la dirigente Francesca Rossi come coordinatrice, per il supporto organizzazione generale: Liana Tili, Alessandra Cecconi e Cesira Sargenti. Per i rapporti istituzionali e di rappresentanza: Claudio Bianchini, Stefania Sabatini ed Eleonora Reali. Come esperti esterni: Alberto Stefanecchia in collaborazione con i rappresentanti del consiglio comunale presso la Consulta dello sport Paolo Galli e Mario Gammarota. Per l’organizzazione generale, il coordinatore sarà la dirigente della Polizia locale Simonetta Daidone, per la delega alla viabilità: Sandro Mazzolini e Marisa Porrari, Maurizio Balducci per la Protezione civile.

Tutti i coinvolti nell’organizzazione della tappa del Giro d’Italia

Quanto alla Logistica, il coordinatore sarà il dirigente Francesco Castellani, così come delegato Partenza. All’ospitality come all’Open Village Gianantonio Cicioni e Emanuel Marani. Per la promozione, comunicazione, marketing e fund raising: Francesca Rossi coordinatrice, al gruppo promozione e marketing Antonella Vitali, Carolina Moriggia, Alberto Sterlini, Eleonora Peruccacci, Annalisa Mirabile e Gloria Panfili (esterna). Delegato stampa sarà Romano Carloni. Il gruppo sponsorizzazioni: Claudio Bianchini, Rosella Casciola, Giovanni Teti, Eleonora Peruccacci e Gloria Panfili. Per le attività collaterali: Elisa Piselli, Annalisa Mirabile, Maurizio Gilotti, Giovanni Teti, Alberti Sterlini, Eleonora Peruccacci, Roberto Silvestri, Silvia Saioni, i rappresentanti delle associazioni del territorio, delegati FIAB, rappresentanti Panathlon, Gloria Panfili. Per la gestione economica la dirigente Michela Marchi.

Piano operativo generale: i compiti di ciascuno nella tappa del Giro d’Italia

Il Piano operativo generale invece indica le specifiche funzioni, compiti ed adempimenti che ciascun gruppo di lavoro interno al Comitato di tappa è chiamato ad assolvere sulla base delle richieste pervenute dall’organizzazione RCS Sport Spa. Il reparto Organizzazione generale dovrà: a) Coordinamento generale del lavoro del Comitato di Tappa e supervisione in merito al rispetto delle tempistiche e del corretto adempimento dei compiti affidati a ciascun gruppo di lavoro; b) Verifica dell’adozione dei seguenti provvedimenti: Ordinanze occupazione suolo pubblico e definizione delle relative imposte a carico dell’organizzatore RCS Sport SpA con relativa notifica all’interessato; Eventuali Ordinanze occupazione suolo pubblico e definizione delle relative imposte a carico di privati partecipanti all’evento con relativa notifica agli interessati; Divieto affissioni e vendite ambulanti nell’area di partenza secondo quanto specificato dall’organizzatore RCS Sport SpA; Rilascio nulla-osta competizione;

Eventuali Autorizzazioni per rivendita merchandising dei licenziatari autorizzati RCS in forma di vendita ambulante; Eventuali autorizzazioni pubblico spettacolo; c) Verifica e definizione aspetti assicurativi ed eventuale invio dei certificati a RCS; d) Rapporti istituzionali: corrispondenza con i vari enti pubblici e privati, autorità di polizia e soggetti interessati per le varie collaborazioni. Definizione e contatti Comitato d’Onore. Gestione accrediti comitato tappa ed ospiti/sponsor; e) Compiti di rappresentanza tra cui a titolo esemplificativo accoglienza organizzatori RCS, ospiti, eventuale cena di rappresentanza, gestione accrediti Comitato di Tappa ed ospiti/sponsor per aree riservate e villaggi.

Comunicazione, logistica e viabilità

Per quanto riguarda il settore Viabilità: a) Applicazione Piano d i sicurezza e viabilità fornito da RCS: chiusura strade, regolazione traffico, controllo accessi e vigilanza incroci; b) Collocazione divieti di sosta e di transito auto (e pedoni per allestimenti e smontaggio) e verifica aree e percorsi gara liberi da auto in sosta; c) Emissione ordinanze e notifica a RCS; d) Eventuale definizione e acquisto di segnaletica stradale; e) Apposizione e rimozione transenne e segnaletica stradale; f) Assistenza nelle fasi di montaggio/smontaggio e per gestione flussi durante la gara; g) Scorta mezzi pesanti e presidio aree lavori; h) Servizio assistenza sanitaria con ambulanze, medici e paramedici per fasi di gara ed allestimento e smontaggio villaggi e per pubblico oltre eventuali comunicazioni all’ASL; i) Verifiche Piano emergenza ed evacuazione e Piano di sicurezza; l) Spegnimento telecamere zone ZTL;

m) Rimozione mezzi – presenza carro attrezzi; n) Verifica orari e flussi scolastici in relazione all’area di partenza e relativi provvedimenti, tra cui l’eventuale adozione di un provvedimento di chiusura delle scuole insistenti nell’area di via Fratelli Bandiera o che si ritengano opportune per il giorno 10 maggio 2024; l) Comunicazioni a Prefettura, Questura, Comando VV.FF, Guardia di Finanza riguardanti aspetti di viabilità ed ordine pubblico. Nel settore della Logistica: Eventuale asfaltatura strade e spianatura aree (Area LL.PP.); Rimozione elementi stradali e arredi urbani nelle aree di partenza, ospitality e open village: es. plateatici, portabiciclette, cassonetti e contenitori rifiuti, fioriere, segnaletica, cartelloni pubblicitari, spartitraffico, dissuasori, palle pietra in piazza S. Domenico e tutto quanto d’ingombro allo svolgimento della manifestazione; Potatura alberi via Fratelli Bandiera/ via N. Sauro e ove venga ritenuto necessario, specie in considerazione del passaggio dei mezzi di maggiore altezza; Coordinamento logistico delle Aree coinvolte dalla manifestazione con particolare riferimento al coordinamento delle attività riferite al Giro d’Italia con i lavori previsti presso il parcheggio plateatico; Eventuale illuminazione notturna aree di cantiere – Torre Faro; f) Predisposizione bocchetta acqua; g) Servizi pulizia aree prima e dopo allestimenti ed eventuale potenziamento cassonetti dei rifiuti nelle aree della manifestazione con coinvolgimento VUS; h) Definizione e collocazione cartelli direzionali pubblico e organizzazione; Eventuale invio, su richiesta di RCS, dei certificati di conformità delle strutture di proprietà comunale che dovessero essere utilizzate per lo svolgimento della manifestazione. Per la comunicazione: Definizione programma di comunicazione: Definizione linea comunicativa e produzione materiale informativo:

– incarico definizione grafica e layout di materiale pubblicitario vario, inclusa brochure sponsor e logo di Foligno – Città di Tappa; rapporti con Settore Marketing RCS; stampa materiale pubblicitario, prenotazione spazi pubblicitari e consegna materiale in e fuori Comune di Foligno; produzione di foto con liberatoria per l’utilizzo, contenuti web e social network. Produzione di materiali informativi di tipo turistico e culturali per sito e guide/portali RCS; eventuale brochure/materiale digitale di presentazione della città; eventuale predisposizione e allestimento “vetrina del giro” nei locali Comitato Tappa presso sede di Porta Romana; eventuale produzione, consegna e ritiro striscioni a RCS per area partenza;

– aggiornamento sito; Informazione: conferenze stampa; comunicati stampa, anche informativi alla popolazione dei provvedimenti sulla viabilità; – planning comunicazione; rapporti con stampa locale e RCS per richiesta accrediti. Eventuale Organizzazione di Convegni e/o iniziative su attrattori e prodotti tipici locali; e) Attività di reperimento contributi istituzionali; Definizione programma di comunicazione; Attività di reperimento sponsor anche attraverso l’eventuale pubblicazione di un avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse a sponsorizzazioni economiche o tecniche nel quadro dello svolgimento dell’evento; Definizioni contabili delle sponsorizzazioni; pubblicazione di un avviso pubblico rivolto alle associazioni al fine di raccogliere proposte per attività collaterali da svolgersi nel periodo dal 20 aprile 2024 al 12 maggio 2024 nonché coordinamento delle attività collaterali approvate di supporto alla tappa del Giro d’Italia 2024.

Gestione amministrativa ed economica

Per l’amministrazione: Istruttoria per Delibera di Giunta per approvazione del Comitato di Tappa e del Programma Operativo Generale; b) Istruttoria determinazione approvazione contratto e impegno corrispettivo con RCS; c) Rapporti con RCS per firma contratto; Liquidazione corrispettivo. Per la gestione economica: a) Redazione del piano economico complessivo sulla base dei piani preventivi di spesa redatti da ogni settore di intervento; b) Quadro finanziario complessivo, con particolare riferimento alla previsione delle entrate derivanti da interventi istituzionali e sponsor privati.