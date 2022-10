Giovane con problemi di salute scappa da Roma, ritrovato dalla polizia a Spoleto

Giunti in prossimità della fermata dei bus di via dei Filosofi, i poliziotti hanno individuato il giovane che è stato subito avvicinato. Alla richiesta su come mai si trovasse a Spoleto, il 24enne ha dato delle risposte poco convincenti.

Dopo averlo rassicurato, hanno notato che appariva infreddolito e per questo motivo è stato accompagnato presso gli uffici del Commissariato, per attendere l’arrivo dei genitori e farlo rifocillare.

I poliziotti hanno così avviato un dialogo con il giovane che, confortato dalla presenza degli operatori, ha fornito loro le generalità spiegando di aver dimenticato i documenti a casa. Avvisati del ritrovamento i colleghi della Questura di Roma, hanno informato i genitori del ragazzo che hanno raccontato agli agenti che nell’ultimo periodo il figlio stava attraversando un periodo difficile.

Dopo averli rasserenati sulle condizioni di salute del 24enne, i poliziotti hanno atteso il loro arrivo in Commissariato dove hanno potuto riabbracciare il figlio. Un momento di grande commozione che ha coinvolto anche gli agenti del Commissariato di Spoleto.