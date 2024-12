Giovane accoltellato in discoteca, indagini in corso - Tuttoggi.info

Sono in corso le indagini della polizia di Terni per risalire all’autore di un accoltellamento avvenuto nella notte tra Natale e Santo Stefano in una discoteca della città. A rimanere ferito con una coltellata all’addome, per fortuna in modo non grave, un ventenne di origini albanesi. A riportare la notizia è stato in prima battuta il giornale Umbriaon.

Secondo quanto emerso, dopo essere rimasto ferito il ragazzo si è recato autonomamente al pronto soccorso, dove poi è stata allertata la polizia che indaga per risalire all’aggressore.