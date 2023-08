Giornate storiche, Fiere e Finger Food, tutte le modifiche a transito e sosta - Tuttoggi.info

Rivoluzione alla circolazione nel weekend dal 24 al 27 agosto, ecco tutte le informazioni

In vista del ricco weekend di eventi in programma a Città di Castello tra giovedì 24 e domenica 27 agosto, il comando di Polizia Locale ha emesso alcune ordinanze per modificare transito e sosta e garantire così lo svolgimento in sicurezza di tutte le iniziative.

Giornate Artigianato Storico

Per le Giornate dell’Artigianato Storico, è stato istituito il divieto di transito e sosta fino alla mezzanotte di domenica 27 agosto per tutti i veicoli a motore (compresi autorizzati, ma ad eccezione dei mezzi di polizia e soccorso) in via Pomerio San Florido; via dei Casceri; via della Rotonda; via del Gatto; via San Florido; via dell’Onestà; via della Volpe Vecchia; via dei Cavalieri; via del Pelagallo; via del Modello; via della Pendinella; piazza del Garigliano; via G. Marconi (tratto compreso tra piazza del Garigliano e via G. Oberdan); via dell’Ariento; via C. Battisti; via Santa Caterina.

Inoltre, nei giorni 25, 26 e 27 agosto, dalle ore 20 a mezzanotte, saranno vietati transito e sosta a tutti i veicoli a motore (compresi gli autorizzati con eccezione dei mezzi di polizia e soccorso) in piazza Gabriotti (parte prospiciente i giardini del Cassero).

Fiere San Bartolomeo

Per le Fiere di San Bartolomeo sarà istituito il divieto di sosta fino alla mezzanotte del 29 agosto sul lato destro del parcheggio Enrico Ferri, nella zona riservata agli autobus e stalli di sosta adiacenti. La sosta sarà invece vietata dalle ore 6 di venerdì 25 alla mezzanotte di domenica 27 agosto nelle seguenti zone del parcheggio Ferri: lato destro (adiacente al parco Langer); parte adiacente all’area di sosta riservata ai camper; entrambi i lati della strada che collega la prima parte del posteggio con l’area camper.

Sarà inoltre istituita un’area di sosta riservata ai disabili muniti di apposito contrassegno dalle 8 di venerdì 25 agosto alla mezzanotte di domenica 27 agosto sul lato destro del parcheggio Ferri, nella parte adiacente a viale Sauro. Sul lato sinistro del posteggio adiacente a viale N. Sauro sarà istituito il divieto di sosta a tutti i veicoli a motore, eccetto i mezzi appartenenti a forze dell’ordine, protezione civile e autorizzati, dalle ore 6 di venerdì 25 agosto alla mezzanotte di domenica 27 agosto.

Dalle 8 di venerdì 25 alle ore 7 di lunedì 28 agosto in viale N. Sauro, nel tratto compreso tra la rotatoria di viale Europa e l’accesso al parcheggio Collesi, sarà istituita la seguente disciplina di traffico: senso unico di marcia con direzione sud, dalla rotatoria di viale Europa verso Porta San Florido; divieto di sosta con rimozione forzata sul lato sinistro, rispetto al senso unico di marcia, dalla rotatoria di viale Europa fino all’ingresso del parcheggio dell’ex seminario, e dall’intersezione con via Marchesani (discesa “Monni”) fino alla strettoia del Cassero, mentre nei tratti restanti sarà consentita la sosta alle autovetture, motocicli e ciclomotori (vedi foto).

La sosta sarà poi vietata agli autocarri, autoarticolati, autotreni e trattori stradali dalle 8 di venerdì 25 alla mezzanotte di domenica 27 agosto nel parcheggio in via della Barca, dove sarà prevista un’area riservata alla sosta degli autobus. Durante lo svolgimento della manifestazione l’accesso al parcheggio Ferri sarà consentito ai mezzi di forze dell’ordine, soccorso, protezione civile, organizzazione, espositori, veicoli con a bordo disabili muniti di contrassegno, e ai camper per poter raggiungere le aree di sosta a loro riservate e ai veicoli autorizzati.

Finger Food Festival

Per il Finger Food Festival, dalle ore 18 alla mezzanotte delle giornate del 24, 25, 26 e 27 agosto saranno vietati transito e sosta veicolari in piazza Matteotti (tranne ai mezzi in urgenza ed emergenza).