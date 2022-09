"Giornate dell'Elettrochimica Italiana", congresso internazionale a Orvieto - Tuttoggi

“Elettrochimica: la scienza alla base dello sviluppo sostenibile”: il tema

Il Congresso Scientifico “GEI – Giornate dell’Elettrochimica Italiana” ha per tema “Elettrochimica: la scienza alla base dello sviluppo sostenibile”, e riguarderà la diffusione dei più recenti avanzamenti della ricerca in campo elettrochimico. I temi trattati spazieranno dalla produzione di dispositivi elettrochimici per autotrazione, per accoppiamento con celle fotovoltaiche ai fini della decarbonizzazione dei processi energivori, fino alla sensoristica elettroanalitica in medicina.

150 delegati provenienti da vari Paesi Europei

Prenderanno parte al congresso circa 150 delegati provenienti da vari Paesi europei e dall’Italia, con un pubblico di circa 500 persone. Secondo le aspettative degli organizzatori, infatti, le Giornate Italiane dell’Elettrochimica dovrebbero diventare un evento internazionale.

Le Giornate Italiane dell’Elettrochimica offrono un importante e positivo contributo attraverso le attività di ricerca nei settori della produzione di energia elettrica (elettrochimica e celle a combustibile), dello stoccaggio (batterie), della fotogenerazione (celle solari fotoelettrochimiche), della CO2 (elettrochimica), e non solo.